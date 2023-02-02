В Италии и Черногории обнаружили виллы соратников Путина: критика НАТО не мешает ездить в Европу. Видео

Фонд борьбы с коррупцией Алексея Навального выявил троих соратников диктатора Владимира Путина из целиком подконтрольной ему партии "Единая Россия", которые владеют элитной недвижимостью в Италии и Черногории. При этом они регулярно обвиняют Запад в "загнивании", скором распаде и дефолте, а Блок НАТО публично окрестили "раковой опухолью планеты".

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О малоизвестных за пределами России, но от того не менее мерзких депутатах Госдумы, экспертах, военных аналитиках и регулярных гостях пропагандистских шоу на федеральных каналах опубликовано расследование на YouTube-канале Навального. Герои ролика находятся под санкциями европейских государств и на публику весьма этим гордятся (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"Однако на самом деле они нашли способ обходить наложенные на них запреты, чтобы регулярно приезжать в солнечную Тоскану, дыша полной грудью в оливковой роще. Они переписали имущество, расположенное за границей, на родственников и жен. Мы подготовили письма официальным властям Черногории и Италии, чтобы они немедленно приняли меры и позволили нашим "единоросам" наслаждаться путинской Россией, о которой они с таким восхищением говорят", – заметил член команды российских оппозиционеров.

Отмечается, что речь идет о депутатах Госдумы Олеге Морозове, Олеге Матвейчеве и Константине Костине. Все трое активно поддерживают "спецоперацию" в Украине и называют всех граждан РФ, которые несогласны с кровопролитным режимом Кремля, предателями Родины.

Как сообщал OBOZREVATEL, соратники российского оппозиционного политика Алексея Навального призвали граждан страны-агрессора выходить на уличные акции протеста из-за указа диктатора Владимира Путина о частичной мобилизации. Противникам призыва на военную службу предлагают жечь военкоматы.

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