Так что, санкции не работают?

В "Газпроме" констатируют крах в сфере добычи, и такого краха в этой области у России не было за всю ее историю.

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"Газпром" переживає рекордний у своїй історії обвал видобутку природного газу після втрати європейського ринку, куди до війни йшло до третини сировини, яку здобувала компанія.

За підсумками першого півріччя видобуток блакитного палива "Газпромом" склав 179,45 млрд кубометрів, повідомила компанія у щоквартальному звіті. Порівняно з тим же періодом 2022 року обсяги впали на 25%, а якщо порівнювати з довоєнним періодом — завалились більше ніж на третину і ця тенденція набирає швидкості.

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За три десятиліття своєї історії найбільша газова компанія світу не скорочувала виробництво настільки стрімко. Так, 2009 року, на тлі глобальної фінансової кризи, "Газпром" урізав видобуток на 16%, а після розвалу СРСР у період із 1992 по 1998 рік — лише на 12%.

Фактично продаж газу на внутрішній ринок і за кордон виявився ще нижчим — 166 млрд кубометрів за 6 місяців, що на 27% менше, ніж роком раніше. "Зниження видобутку газу групи "Газпром" пов'язане з прийняттям у низці країн політично вмотивованих рішень, спрямованих на відмову від імпорту російського газу", – пояснюється у звіті "Газпрому".

Маючи найбільші на планеті запаси газу, які оцінюються в 67 трлн кубометрів, Росія виявилася без можливості його продавати після того, як Кремль спочатку зажадав від європейських клієнтів оплачувати постачання "у рублях", а потім послідовно відключив від труби всі країни, які відмовилися прийняти ультиматум. І хоча влада плекає надію розгорнути газові потоки на схід і створити "газовий хаб" у Туреччині, насправді діти зайвий газ просто нікуди: близько 90 млрд кубометрів щорічного видобутку залишилося без покупців, оцінює Bloomberg.

Китай, згідно з планом експлуатації газопроводу "Сила Сибіру", придбає цього року лише 22 млрд кубометрів газу (та й то за зниженими цінами наполовину) — це крапля в морі, це у 7 разів менше, ніж до війни з Росії імпортували країни Євросоюзу. А пропозиція президента Володимира Путіна наростити прокачування до 100 млрд кубів, озвучена на зустрічі із Сі Цзіньпіном у Кремлі, і досі залишашається без відповіді.