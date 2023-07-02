В ЧВК "Вагнер" объявили о приостановлении вербовки новых наемников: назван срок

Частная военная компания "Вагнер" российского олигарха Евгения Пригожина объявила, что она приостановила вербовку наемников – как утверждается, временно, на один месяц. Также преступная организация подтвердила, что переезжает в Беларусь.

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Соответствующее сообщение появилось на одном из Telegram-каналов, связанных с ЧВК. Там также заявили, что не будут участвовать в войне против Украины – тоже "временно".

"В связи с временным не участием ЧВК "Вагнер" в "СВО" и переездом в Республику Беларусь мы временно приостанавливаем работу региональных центров по набору в ЧВК сроком на один месяц", – сказано в посте.

Подробностями о дальнейших планах и о том, чем наемники будут заниматься в РБ, "вагнеровцы" не поделились.

Как писал OBOZREVATEL:

– По состоянию на 1 июля данных о пребывании "вагнеровцев" на территории Беларуси не было.

– Главарь группы "Вагнера" Евгений Пригожин согласился на некую деятельность в РБ после попытки мятежа в России 24 июня. На это его уговорил самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко. Информация о том, чем там будет заниматься Пригожин, не публиковалась.

– Вскоре Лукашенко заявил, что у командиров частной армии беларусские войска "будут перенимать опыт", а спутники зафиксировали под Осиповичами (Могилевская область) новый полевой лагерь, в котором могут поместиться восемь тысяч человек.

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