В Брянске арестовали 79-летнюю украинку: ФСБ 'нашла' микросхемы для создания оружия в контейнерах для еды

В стране-агрессоре России продолжают удивлять своими сумасшедшими поступками. Там в Брянске арестовали пенсионерку. Пожилую женщину обвинили в том, что она якобы хранила микросхемы для создания оружия.

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Представители Федеральной службы безопасности государства-террориста будто-бы нашли у 79-летней украинки запчасти к оружию в контейнерах для еды. Женщине уже вынесен приговор. Об этом сообщает пресс-служба суда.

Пенсионерку задержали на вокзале "Брянск-Орловский". У нее сразу же "нашли" микросхемы. И обвинили в подготовке к контрабанде.

Вскоре Володарский районный суд Брянска отправил женщину в СИЗО.

Следователи заявили, что украинка приехала в Брянск и якобы получила по почте порядка 50 микросхем для создания вооружения. В суде также выдали, что микросхемы она хранила в пищевых контейнерах.

В итоге на пенсионерку завели дело по двум статьям Уголовного кодекса РФ – часть 1 статьи 30, часть 1 статьи 226.1.

Более "веских" подробностей о задержании не приводится.

Напомним: недавно ФСБ заявила о задержании гражданина Украины на территории РФ. Спецслужбы страны-террориста обвинили его в якобы подготовке теракта на Северном Кавказе.

Как сообщал OBOZREVATEL, "федералы" один за другим бегут из России, которая уже практически оказалась за железным занавесом и гонит мужчин на убой в Украину. В этом случае бегство за границу и получение политубежища для сотрудников спецслужб РФ – единственный шанс сохранить свою жизнь, пусть даже и с клеймом предателя. Один вырвавшийся в Европу сотрудник ФСБ уже дал ценные показания об агентуре спецслужбы в разных странах и раскрыл причастность к громким ликвидациям.

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