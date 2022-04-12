В Белгородской области РФ повредили ж/д пути в приграничном с Украиной районе

В Белгородской области Российской Федерации были повреждены железнодорожные пути в районе, который находится рядом с границей с Украиной. На месте работает расследовательская группа.

Об этом на своем Telegram-канале сообщает губернатор региона Вячеслав Гладков. Аварию обнаружили утром 12 апреля.

Повреждение произошло в Шебекинском городском округе на маршруте рельсового автобуса, осуществлявшего перевозки от Белгорода до села Нежеголь. "Разрушено только железнодорожное полотно. Жертв и пострадавших нет. На месте работает оперативная группа", – отмечает Гладков.

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Известно, что следовавший по маршруту транспорт остановился неподалеку от поселка Разумное. Оно расположено менее чем в 40 километрах от границы с Украиной.

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Замминистра обороны Анна Маляр прокомментировала новость о повреждении железной дороги на пограничной территории РФ: "Во время войны в первую очередь разрушается обеими сторонами, или если их много, то больше, объекты критической инфраструктуры, военные и логистические объекты – это дороги, мосты, для того чтобы каждая из сторон не могла доставить не только боеприпасы, а также горючее и провиант".

По ее словам, небольшая часть Харькова и области ныне блокируется врагом, поэтому ВСУ пытаются усложнить врагу процесс доставки техники и провизии. "Фактически это тоже военная операция. То есть там, где даже не происходят активные бои, где идет процесс укрепления врага, там продолжается и процесс противодействия. И, собственно, это происходит сейчас в Харьковской области", – объяснила Маляр. При этом она не сообщила, причастны ли ВСУ к повреждению железной дороги в Белгородской области.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что партизаны Беларуси повреждают железнодорожные пути страны, чтобы задержать поставки вражеской техники и живой силы в Украину.