''Уже не Ваньки'': россияне с какими именами чаще всего гибнут в Украине. Инфографика

На фронте в Украине чаще всего гибнут российские оккупанты по имени Александр. Второе и третье почетные места по частоте упоминаний в некрологах с войны занимают Сергей и Алексей.

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Такую интересную инфографику опубликовал канал основательной аналитики Deep State. Ее составили на основе анализа списка проекта "Горюшко", фиксирующего некрологи солдат в сети – количество которых уже достигло почти 20 тысяч.

После указанных имен, чаще всего "200-ми" становятся также россияне с именами Андрей, Дмитрий и Евгений. А вот Ваньки, как ни странно, занимают лишь 9-е место в этом рейтинге, хотя для украинцев это имя с начала полномасштабного вторжения стало символом и олицетворением оккупантов, которые становятся удобрением для нашей земли.

Также аналитики отметили, что в топ-20 находятся только традиционные христианские и европейские имена. Несмотря на то, что диктатор РФ Владимир Путин рассказывает о героизме кадыровцев и тувинцев, "простые "иваны и александры" дохнут в полях у Бахмута, Авдеевки и Угледара".

Как сообщал OBOZREVATEL:

– в Минобороны Украины заявили, что россияне используют и теряют своих наиболее профессиональных бойцов. Речь идет не только о вагнеровцах, но и о спецназовцах и десантно-штурмовых отрядах;

– в течение прошлой недели армия РФ могла потерять около Авдеевки Донецкой области около 4 тыс. своих оккупантов. Вероятно, речь идет о солдатах, которые раньше проходили обучение в Беларуси для усиления линии Авдеевка – Марьинка.

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