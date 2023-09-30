Устранение Пригожина подкосило Путина. Внезапно оказалось, что заменить его некем. Вчера стало известно, что Путин встречался с главнокомандующим Ливийской национальной армией Хафтаром. Кроме того, он разговаривал в эти дни с президентом Южного Судана Сальваторе Кииром, известным тем, что описался под звуки национального гимна. Унижение для фюрера: мало кто удержится от сравнения двух сидящих рядом стариков, тем более что они почти ровесники. Прежде все вопросы разруливал Пригожин.

Но Пригожина нет. И найти ему замену у Путина не выходит. Вчера, до Хафтара, он встретился с замминистра обороны Евкуровым и бывшим вагнеровцем Трошевым, известным по позывному "Седой". Демонстративно без Шойгу, чтобы не раздражать потенциальных и оставшихся наемников ЧВК "Вагнер". Путин, обращаясь к Трошеву упомянул, что тот займется "формированием добровольческих объединений". То есть, будет таким Пригожиным в услужении у минобороны. Но персонаж не тот. В структуру минобороны он перешел раньше, и иначе как предателем его в ЧВК "Вагнер" не называют.

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А вот что пишет про него один из близких к ЧВК "Вагнер" каналов: "Трошев с позывным Седой — алкоголик, шнырь и мразь. У музыкантов он был смотрящим от ГБ и минобороны. Просто присутствовал и все. Никакой это не командир. Сейчас создает нечто похожее на музыкантов. Получится как обычно плохо". Возродить ЧВК "Вагнер" после ликвидации Пригожина у Путина в любом случае не получится. Что и хорошо. Там все держалось на харизме, отмороженности и мозгах Пригожина.

Но дело не только в "Вагнере". Путин стареет. И стареть все больше он будет в одиночестве. Кого-то из сторонников устранил физически и будет еще устранять. Многие, увидев, чем оборачивается служба и дружба, отвернутся от дряхлого диктатора сами. Новые не придут – кому он нужен? Оставшиеся "друзья" озабочены своими перспективами, только и думают о том, как бы не пропустить момент, чтобы вовремя предать. А там уже и конец придет старому мафиози, как бы он ни цеплялся судорожно за власть.