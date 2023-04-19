Почему россияне будут главными выгодоприобретателями от успешного наступления ЗСУ:

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1. Стремительный разгром российской армии спасет сотни тысяч жизней россиян, которые будут убиты или покалечены, если война продлится еще несколько лет.

2. Захват в плен огромного количества российских солдат и военной техники сделают Россию неспособной к затяжной войне.3. Поражение в войне дает России шанс сменить обанкротившегося преступника Путина и его свору.

4. Возврат к границам 1991 года, выплата репараций и выдача суду военных преступников позволит России провести демократические реформы и вернуться в семью цивилизованных народов.

5. Демилитаризация России и отказ от модели полицейского государства позволит стране сэкономить огромные деньги, которые сегодня разворовываются и тратятся на силовиков.6. Окончание имперского проекта позволит снять санкции, под которыми Россия физически не может существовать.

p.s.Пожелаем Украине успешного наступления и возврата всех ее территорий в кратчайшие сроки. Мы можем помочь ЗСУ не только деньгами и курением в у релейных шкафов. Важнейшая задача — срыв призыва, разложение путинской армии и снижение ее боевого потенциала до минимума. Агитация, агитация и еще раз агитация.Путинские солдаты, вас убьют в Украине.Бегите, глупцы.