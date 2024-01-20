Уничтожили 'Урал' и личный состав пограничников ФСБ: в РДК раскрыли детали успешной операции. Видео

В "Русском добровольческом корпусе" раскрыли подробности недавнего рейда на территорию РФ. 18 января бойцы РДК устроили засаду на российский военный грузовик "Урал" в Брянской области.

Видео дня

Для неприятеля встреча с бойцами РДК закончилась потерями. Сейчас россияне, воюющие на стороне Украины, показали видео, снятое во время рейда.

"Разведгруппа РДК снова на Родине! 18 января наши разведчики провели дерзкую операцию, в ходе которой уничтожили УРАЛ 4320 МО РФ и личный состав пограничных войск. Для некоторых участников эта операция стала первой и теперь они имеют полноправный статус бойцов в рядах РДК. Поздравляем Туриста и его группу с очередным успешно выполненным заданием", – отмечено в сообщении.

В РДК подчеркнули, что в рейде принимали участие граждане РФ, которые прибыли в Украину, чтобы вступить в ряды этого добровольческого подразделения, летом 2023 года.

Как следует из видео, российский военный грузовик с личным составом бойцы РДК обнаружили в ходе проведения аэроразведки участка дороги между населенными пунктами Горожанка и Улица в Брянской области. И уже в 10:50 18 января в Суземском районе для этой техники российские добровольцы организовали "горячую встречу": грузовик расстреляли из огнестрельного оружия.

Сразу после этого участники рейда совершили отход – судя по опубликованным кадрам, без потерь.

Происшествие вызвало настоящую бурю в российских z-пабликах. Некоторые из них пытаются утешить себя тем, что "рейд ДРГ противника был фактически засадой, никаких задач, кроме поражения стрелковым оружием противник не решил". Другие – занимаются самовнушением, что группа РДК была "уничтожена" якобы вовремя подоспевшими российскими пограничниками. Третьи же признают: вследствие рейда среди российских военнослужащих есть потери. Да и об "уничтожении" участников рейда они помалкивают.

Тем временем параллельно с бравурными заявлениями об "отбитой атаке ДРГ" начали появляться первые некрологи оккупантов.

К примеру, блогер Necro Mancer обнаружил сообщение о погибшем во время рейда РДК в Брянскую область российском срочнике Максиме Чернышеве, который приехал в приграничный российский регион из далекого Томска. Судя по некрологу, он мог перевозить раненых в Украине оккупантов.

"Незадачливый срочник Чернышев Максим Андреевич 2003 года рождения из Томска после КМБ в Биробиджане зачем-то оказался со своим Уралом на брянской границе не в том месте и не в то время. Гражданская война – беспощадная штука", – написал Necro Mancer.

Напомним, накануне OBOZ.UA писал, что бойцы РДК устроили засаду на транспорт российских военных в Брянской области. Со стороны оккупантов сообщалось о погибших. Наши источники в Главном управлении разведки Минобороны Украины подтвердили операцию.