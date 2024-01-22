'Украинцы – это россияне': Медведев устроил истерику из-за указа Зеленского об исторически населенных украинцами территориях РФ

Бывший президент России, а теперь заместитель председателя Совбеза Дмитрий Медведев снова устроил истерику в сети. В этот раз причиной очередного всплеска неадекватных заявлений российского политика стал указ президента Украины Владимира Зеленского об исторически населенных украинцами территориях РФ.

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Соответствующее сообщение Медведев опубликовал в своем Telegram-канале. В нем приспешник Путина заявил, что Украина якобы является территорией России и в очередной раз набросился с неадекватными обвинениями в сторону украинской власти.

В частности, он обвинил украинского президента в "употреблении наркотиков", а его решение по защите украинцев на территории РФ отметил как пропагандистский ход, который считает "провалом" на фронте.

Медведев также заявил, что Зеленский скоро может дополнить территорию Украины Канадой.

"Старший украинский наркоман сделал незатейливый пропагандистский ход, вызванный провалом на фронте. Беспощадно дунув двойную дозу, он подписал указ о территориальных претензиях к России на земле, "исторически заселенной украинцами". Здесь и комментировать нечего, поскольку украинцы – это русские, а Малороссия – это часть России. А главному "украинцу" пора завязывать. Так он скоро Канаду присоединит..." – написал Медведев.

Ранее сообщалось, что президент Владимир Зеленский подписал указ об исторически населенных украинцами территориях Российской Федерации. В документе говорится о Краснодарском крае, Белгородской, Брянской, Воронежской, Курске, Ростовской области РФ. Глава государства поручил развивать взаимодействие между украинцами и порабощенными Россией народами.

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