А что там наши ЗЕМЛЯЧКИ в России?!

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Сейчас все обсуждают БЛАГОРОДНЫЙ поступок 85-летнего американца украинского происхождения Григория СТЕПАНЦА, передавшего по наследству нашему Главнокомандующему ВСУ Валерию Залужному, а следовательно и ВСУ… МИЛЛИОН долларов своих сбережений.

Далее текст на языке оригинала.

І от я при цьому подумав: а як там наші рідні українці на Росії?

Почнемо із статистики.

За даними перепису в Російській Федерації українцями назвалися:

в 1989 році – 4 мільйони 362 тисячі 872 особи, тобто майже 3 відсотка;

в 2002 році – 2 мільйони 942 961 або 2,03 відсотка;

в 2010 році – 1 мільйон 927 988 або 1,35 відсотка;

в 2021 році – 884 007 або 0,6 відсотка.

Про що кажуть ці сумнопромовисті цифри?

Кажуть про те, що за 32 роки 3 МІЛЬЙОНИ 478 ТИСЯЧ 865 УКРАЇНЦІВ так асимілювалися в РФ, що добровільно назвали себе РОСІЯНАМИ!

Тут спадають на думку безсмертні рядки нашого Тараса Шевченка про часи і звичаї ще імперської Росії:

"…А меж ними і землячки

Де-де проглядають.

По-московській так і ріжуть,

Сміються та лають

Батьків своїх…"

А ми ще досі чекаємо на акції протесту, шляхетні вчинки чи бодай слова підтримки від української діаспори на Росії?

Тож, як писала Леся Українка, БЕЗ НАДІЇ СПОДІВАЄМОСЯ!