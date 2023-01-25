Украинцев в России стало значительно меньше – они назвались россиянами
А что там наши ЗЕМЛЯЧКИ в России?!
Сейчас все обсуждают БЛАГОРОДНЫЙ поступок 85-летнего американца украинского происхождения Григория СТЕПАНЦА, передавшего по наследству нашему Главнокомандующему ВСУ Валерию Залужному, а следовательно и ВСУ… МИЛЛИОН долларов своих сбережений.
Далее текст на языке оригинала.
І от я при цьому подумав: а як там наші рідні українці на Росії?
Почнемо із статистики.
За даними перепису в Російській Федерації українцями назвалися:
в 1989 році – 4 мільйони 362 тисячі 872 особи, тобто майже 3 відсотка;
в 2002 році – 2 мільйони 942 961 або 2,03 відсотка;
в 2010 році – 1 мільйон 927 988 або 1,35 відсотка;
в 2021 році – 884 007 або 0,6 відсотка.
Про що кажуть ці сумнопромовисті цифри?
Кажуть про те, що за 32 роки 3 МІЛЬЙОНИ 478 ТИСЯЧ 865 УКРАЇНЦІВ так асимілювалися в РФ, що добровільно назвали себе РОСІЯНАМИ!
Тут спадають на думку безсмертні рядки нашого Тараса Шевченка про часи і звичаї ще імперської Росії:
"…А меж ними і землячки
Де-де проглядають.
По-московській так і ріжуть,
Сміються та лають
Батьків своїх…"
А ми ще досі чекаємо на акції протесту, шляхетні вчинки чи бодай слова підтримки від української діаспори на Росії?
Тож, як писала Леся Українка, БЕЗ НАДІЇ СПОДІВАЄМОСЯ!