Украинские хакеры нашли единственное фото разведчика РФ, разыскиваемого ФБР за вмешательство в выборы США: детали дела

Украинским хакерам удалось найти фото одного из 12 российских разведчиков, разыскиваемых ФБР за вмешательство в выборы США в 2016 году. Речь идет о полковнике Викторе Борисовиче Нетикшо – только он оставался в списке ФБР без фотографии. Теперь этот пробел заполнен.

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Для этого хакеры команды "Кібер Спротив" и волонтеры международного разведывательного сообщества InformNapalm провели совместную уникальную спецоперацию. Для получения необходимых данных они взломали электронную почту супруги командира 85-го главного центра специальной службы ГРУ РФ (в/ч 26165).

Благодаря этому оно завладели уникальным фото Виктора Нетикшо и некоторыми его личными документами. Как известно, полковник возглавлял в/ч 26165 до 2018 года. Во время работы на этом посту он курировал действия российских хакеров, совершавших киберпреступления против многих стран мира.

Отныне данные когда-то наиболее "зашифрованного" офицера ГРУ доступны широкой общественности. В частности, это данные его паспорта, прописки и страхового полиса.

Также стало известно, что в 2022 году семья Нетикшо приобрела нежилое помещение площадью 13 кв. по адресу: Москва, ул. Вавилова, д. 4 за 2 млн 480 тыс. рублей.

"Также в Москве на улице Вавилова, д. 4 кв. 198 зарегистрирована Оксана Нетикшо. Вероятно, именно там проживает вся их семья и покупает себе дополнительные помещения под хозяйственные или иные нужды", – сказано в сообщении.

Информация о взломе почты жены разведчика была обнародована только 20 мая. Такую дату выбрали не случайно – на следующий день полковник Виктор Нетикшо вместе с сыном Данилой должен был лететь в отпуск из Москвы в Читу. Билеты на самолет на свою малую родину тот забронировал еще в марте.

Уже через два часа после публикации Нетикшо отменил бронирование, чем подтвердил, что он знает о взломе и решил, что в Читу ему теперь лучше не лететь, потому что это может быть опасно.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– Ранее украинские хакеры из команды "Кібер Спротив" взломали почту, соцсети и личный кабинет на сервисе госуслуг России сотрудника ГРУ РФ Сергея Моргачева. Виктор Нетикшо был его непосредственным начальником.

– Моргачев родился в Киеве, однако всю жизнь работает на Москву, в частности, является куратором самой известной российской хакерской группировки АРТ 28, которая в 2016 году взломала серверы Демократической партии США в разгар выборов.

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