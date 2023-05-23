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Украинские хакеры нашли единственное фото разведчика РФ, разыскиваемого ФБР за вмешательство в выборы США: детали дела

София Закревская
Новости России
2 минуты
174
Украинские хакеры нашли единственное фото разведчика РФ, разыскиваемого ФБР за вмешательство в выборы США: детали дела

Украинским хакерам удалось найти фото одного из 12 российских разведчиков, разыскиваемых ФБР за вмешательство в выборы США в 2016 году. Речь идет о полковнике Викторе Борисовиче Нетикшо – только он оставался в списке ФБР без фотографии. Теперь этот пробел заполнен.

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Для этого хакеры команды "Кібер Спротив" и волонтеры международного разведывательного сообщества InformNapalm провели совместную уникальную спецоперацию. Для получения необходимых данных они взломали электронную почту супруги командира 85-го главного центра специальной службы ГРУ РФ (в/ч 26165).

Украинские хакеры нашли единственное фото разведчика РФ, разыскиваемого ФБР за вмешательство в выборы США: детали дела

Благодаря этому оно завладели уникальным фото Виктора Нетикшо и некоторыми его личными документами. Как известно, полковник возглавлял в/ч 26165 до 2018 года. Во время работы на этом посту он курировал действия российских хакеров, совершавших киберпреступления против многих стран мира.

Украинские хакеры нашли единственное фото разведчика РФ, разыскиваемого ФБР за вмешательство в выборы США: детали дела

Отныне данные когда-то наиболее "зашифрованного" офицера ГРУ доступны широкой общественности. В частности, это данные его паспорта, прописки и страхового полиса.

Украинские хакеры нашли единственное фото разведчика РФ, разыскиваемого ФБР за вмешательство в выборы США: детали дела
Украинские хакеры нашли единственное фото разведчика РФ, разыскиваемого ФБР за вмешательство в выборы США: детали дела

Также стало известно, что в 2022 году семья Нетикшо приобрела нежилое помещение площадью 13 кв. по адресу: Москва, ул. Вавилова, д. 4 за 2 млн 480 тыс. рублей.

"Также в Москве на улице Вавилова, д. 4 кв. 198 зарегистрирована Оксана Нетикшо. Вероятно, именно там проживает вся их семья и покупает себе дополнительные помещения под хозяйственные или иные нужды", – сказано в сообщении.

Украинские хакеры нашли единственное фото разведчика РФ, разыскиваемого ФБР за вмешательство в выборы США: детали дела

Информация о взломе почты жены разведчика была обнародована только 20 мая. Такую дату выбрали не случайно – на следующий день полковник Виктор Нетикшо вместе с сыном Данилой должен был лететь в отпуск из Москвы в Читу. Билеты на самолет на свою малую родину тот забронировал еще в марте.

Уже через два часа после публикации Нетикшо отменил бронирование, чем подтвердил, что он знает о взломе и решил, что в Читу ему теперь лучше не лететь, потому что это может быть опасно.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– Ранее украинские хакеры из команды "Кібер Спротив" взломали почту, соцсети и личный кабинет на сервисе госуслуг России сотрудника ГРУ РФ Сергея Моргачева. Виктор Нетикшо был его непосредственным начальником.

– Моргачев родился в Киеве, однако всю жизнь работает на Москву, в частности, является куратором самой известной российской хакерской группировки АРТ 28, которая в 2016 году взломала серверы Демократической партии США в разгар выборов.

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