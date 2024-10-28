Украина может развалить РФ, но война не закончится в 2025-м. Интервью с антироссийским активистом Обуховым

За последние недели кремлевский режим понес ряд потерь – имиджевых, репутационных, геополитических. Саммит БРИКС не принес усиления стране-агрессору России. Вопреки сильнейшему пророссийскому влиянию, Молдова выбрала путь в Европу, а не будущее в роли сателлита России. Несмотря на пророссийскую правящую верхушку, Грузия никогда не окажется в фарватере РФ, поскольку этого не желает большинство граждан. Значит ли это, что постсоветская "империя" Владимира Путина начала рушиться?

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Пока это слишком оптимистичные оценки. Режим в Москве все еще может опираться на союзников, в том числе на Беларусь, где очередные президентские выборы, вероятно, снова "выиграет" диктатор Александр Лукашенко. Тем не менее есть эффективный механизм ускорения развала РФ, первую скрипку в котором должна сыграть Украина.

Такое мнение в эксклюзивном интервью OBOZ.UA высказал антироссийский активист, глава фонда "Стоп Российский Террор" (США) Герман Обухов.

– Мы стали свидетелями того, что на саммите БРИКС геополитического усиления России не произошло. Например, индийский премьер Моди заявил, что эта организация не должна превращаться в антизападную и так далее. Ключевые члены БРИКС не поддержали войну Путина против Украины. Также знаковыми стали выборы в Молдове. Несмотря на колоссальные средства, которые были использованы для вмешательства в выборы, на всю пропаганду, все равно лидирует проевропейский президент Майя Санду, а большинство граждан Молдовы выбирают европейский путь развития. По вашему мнению, говорит ли это о том, что Путин несет репутационные потери и его постсоветская "империя" начинает рушиться?

– Насчет того, что его "империя" начинает рушиться, это слишком оптимистичные оценки. Такой результат саммита БРИКС был в большой степени предсказуемым, если понимать позицию стран, которые участвовали в нем. Действительно, мечты Путина на саммите испарились. В частности, мечта о том, чтобы заменить доллар другой валютой. Возможно, тому же Китаю было бы приятно и выгодно, чтобы это произошло, но люди в Пекине понимают, что этого в ближайшем будущем не может быть.

Так что мечтать можно, но реалии далеки от мечтаний.

– И все-таки вы считаете, что о репутационном провале Путина говорить нельзя?

– Нет, в общем-то, это можно назвать провалом, в том числе репутационным, но к каким-то кардинальным изменениям это не приведет, ведь ничего не изменилось. Как шло к тому, к чему идет – к развалу России, так и продолжает идти.

Но я скажу больше. По поводу окончания войны в 2025 году – в Киеве об этом говорят большие оптимисты. Думаю, скорее всего, в 2025 году война не завершится – она завершится в 2026 году. Почему? Есть ряд причин.

Прежде всего, нельзя недооценивать тот факт, что Россия консолидировала все силы на войну. И даже поддержка таких небольших стран, как КНДР или Иран, тоже играет свою роль. Китайские усилия превратиться в сверхдержаву пока тоже остаются в сфере мечтаний. Но в реальности Китай заинтересован в том, чтобы его товары продавались прежде всего в США и в Западной Европе, поскольку Африка и Россия – бедные страны. При этом Индия – своего рода конкурент Китая. Так что картина выглядит достаточно прозаично и очевидно.

Таким образом, притом что саммит БРИКС собрал страны разного калибра, противоречия между Индией и Китаем никуда не делись, поэтому той же Индии нежелательно усиление БРИКС. Моди знает о том, что в США и Британии индийские менеджеры занимают очень высокие посты в целом ряде корпораций. И эти индусы совершенно не хотят, чтобы Китай выиграл в конкурентной борьбе с Индией.

– В конце января в Беларуси пройдут президентские выборы, а в ближайшие выходные (26 октября. – Ред.) – парламентские выборы в Грузии. Допускаете ли вы, что и тут Кремль может потерпеть поражение, как это произошло в Молдове? В частности, может ли Лукашенко проиграть на выборах?

– Это чересчур оптимистический сценарий – чтобы в Беларуси что-то изменилось. Скорее всего, здесь ничего не произойдет.

Что касается того, что произошло в Молдове, то эта страна играет не очень большую роль в Европе. Но лично я не сомневался, что Санду выиграет, потому что объективно большинство молдаван хотят быть в Евросоюзе, а не с Россией. Убежден, если сделать объективный, честный опрос, то окажется, что 60% и более молдаван хотят быть в ЕС.

В Грузии есть верхушка, которая хотела бы дружить с Россией, но эта верхушка очень малочисленная. При этом совершенно очевидно, что большинство грузин на дух не переносят Россию. Не знаю, кто захочет дружить со страной, которая оттяпала у них кусок территории – Абхазию и Южную Осетию. Это очевидно. Точно так же, как и в случае с Украиной. Поэтому я убежден, что и в Грузии не будет никакого разворота в сторону России, как бы верхушка, у которой есть деньги, ни подкупала избирателей. Во-первых, купить всех грузин невозможно – не хватит никаких денег. Во-вторых, многие не захотят продавать свою точку зрения.

– Вы выступаете за развал РФ. На что вы сегодня делаете главную ставку? Что именно должно произойти, чтобы это случилось как можно быстрее?

– Я бы пожелал руководству Украины, чтобы оно немного прислушивалось к людям, которые имеют определенный опыт, и делало бы правильные шаги.

– То есть вы считаете, что именно Украина может и должна сыграть первую скрипку в деле развала РФ? Что для этого необходимо?

– Да, Украина с помощью западного альянса. Есть вещи, которые до сих пор не афишируются, о которых громко не говорят, но для меня это совершенно очевидные вещи.

Прежде всего необходимо рассказать миру о том, кто такой Путин. Он, помимо того, что военный преступник, еще и конкретный бандит, который был связан с криминальным Петербургом. Об этом точно знают все западные разведки, ЦРУ, MI6 и ряд западных политиков, но об этом почему-то никто не говорит.

Второе – в Украине упорно хотят, чтобы весь мир говорил только о рашизме, а не о неонацизме в России. Но все это репутационные моменты. Представьте, что лидеру Китая на стол кладут газету, где на первой полосе написано, что Путин связан с бандитами и что Россия – неофашистское государство. Не могу себе представить, что миллионы китайцев об этом узнают, а руководство страны это проигнорирует. Конечно же, эти репутационные моменты будут играть свою роль.

К сожалению, западные политики не распространяют эту информацию и мало на эту тему говорят. Это должен делать Киев. Именно над этим надо работать руководству Украины.