Канал Euronews із посиланням на російські ЗМІ повідомив про встановлення в урочистій обстановці на росії, в Тверській області, ще одного бюста Сталіна, в…комплексі жертвам репресій.

Загально в РФ встановлено вже 110 памʼятників одному із найвідоміших у світі диктатору та вбивці Йосипу Сталіну. Пропаганда "великого Сталіна" активізувалася в геометричній прогресії саме за правління Путіна. За цей період було встановлено 95 памʼятників із 110.

Творення новітнього культу Сталіна через будівництво памʼятників та бюстів подвоїлося після російської анексії Криму в 2014 році.

За час дії політичного режиму Путіна в росії також відбулося чергове переписування історії та фактичне повернення її тлумачення до "Краткого курса истории ВКП(б)". Як результат, в 2012 році лише 28% мешканців РФ оцінювали діяльність Сталіна ПОЗИТИВНО, то в 2023 році ця цифра сягнула вже 63 відсотків!

Видео дня

(за даними Левада-Центру).

Для порівняння в Україні динаміка громадської думки рівно ПРОТИЛЕЖНА. Прихильників політики Сталіна в Україні на 2012 рік було аж 23 відсотки, а в 2023 році залишилося лише 4!

(за даними КМІС).

Цифри громадської думки та ставлення до історичних діячів 20 століття дають підстави твердити, що нині Україна та Росія - це дві СВІТОГЛЯДНІ ДЕРЖАВИ-АНТОГОНІСТИ.

Тож перефразовуючи знаменитий більшовицько-радянський лозунг, можемо впевнено сказати:

УКРАЇНА і росія : НАВІКИ ОКРЕМО!