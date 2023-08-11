Несколько слов по поводу заявления Аркадия Воложа (Тинькова, Исинбаевой и т.д.):

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Уход от Путина любого человека — это хорошее дело. Любого перебежчика на правильную сторону нужно приветствовать и ни в коем случае не подвергать обструкции. Это как с перебежчиками на фронте. Перешли на нашу сторону — молодцы. Спасли и свои жизни и наши. Вас здесь никто не обидит. Переходите еще. Целыми подразделениями. Все разговоры — почему не перебегали раньше, считаются бессмысленными. Главное, что сейчас перебежали. Главное, что они уже закончили воевать против нас, а некоторые из них, возможно, и вступят в легион "Свобода России". Так и рушится фронт. Так и выигрывается война. Так и наступает мир.

Возвращаясь к Воложу. Вопрос — где вы были полтора года — правильный, но бессмысленный. Прошлое невозможно изменить. Но можно изменить будущее. И самое главное — переход на правильную сторону не дает никаких преимуществ. Слова о разрыве с Путиным — это хорошо, но недостаточно. Слова надо подкреплять делами. Прежде всего — помощью Украине.

Сдавшихся солдат противника не избивают ногами. И перешедших на правильную сторону — тоже. Переходите больше. Переходите чаще. Так и рушится диктатура. Так и выигрывается война. Так и наступает мир.