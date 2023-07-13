'Угроза в ядерной сфере': Лавров устроил истерику через F-16 для Украины и заговорил о 'катастрофических последствиях'

Министр иностранных дел Сергей Лавров устроил истерику через F-16 для Украины и заговорил о "катастрофических последствиях". Он заявил, что Россия будет рассматривать передачу Украине истребителей F-16 как угрозу со стороны Запада в ядерной сфере.

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Об этом Лавров рассказал российскому изданию "Лента.ру". По его словам, модификации истребителей F-16 могут нести ядерные вооружения.

"Мы проинформировали ядерные государства – США, Великобританию и Францию, что Россия не может игнорировать способность этих самолетов нести ядерное оружие. Никакие заверения здесь не помогут", – сказал он.

Лавров назвал планы США передать Украине F-16 примером "крайне опасного развития событий".

Он также добавил, что Вашингтон и его союзники по НАТО якобы создают риск прямого вооруженного столкновения с РФ.

"В ходе боевых действий наши военные не будут разбираться, оборудован ли каждый конкретный самолет указанного типа под доставку ядерных вооружений или нет. Сам факт появления подобных систем в Вооруженных силах Украины будет рассматриваться нами как угроза со стороны Запада в ядерной сфере", – резюмировал Лавров.

Накануне советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что Украина получит истребители F-16 от стран Европы. Это произойдет сразу после обучения украинских пилотов на этих самолетах.

Как писал OBOZREVATEL:

– Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба ранее заявил, что если тренировки начнутся в августе, первые F-16, вероятно, появятся в украинском небе до конца первого квартала 2024 года. Однако он предупредил, что график может сместиться из-за большого количества нюансов.

– 11 июля Резников заявил, что коалиция по обучению украинских пилотов F-16 уже создана, а тренировки начнутся в Британии в конце июля – начале августа. Первыми будут учить 20 украинских пилотов.

– В Минобороны Украины ранее намекнули, что F-16 уже осенью смогут защищать украинское небо.

– По словам Кулебы, одна из стран обещала начать обучение украинских летчиков на F-16 еще в июне, однако этого не произошло из-за ошибки в расчетах.

– Президент Владимир Зеленский упрекнул партнеров, которые затягивают с учебой. По его словам, до сих пор не создан график тренировок и причины затягивания ему неизвестны.

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