Ударился головой и умер: в Белгородской области убившегося на мопеде оккупанта похоронят как "героя СВО". Перехват

В Белгородской области российский военнослужащий попал в ДТП на мопеде. От полученной травмы головы оккупант скончался.

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Однако похоронят его как "героя СВО". Об этом стало известно из перехваченных украинской разведкой разговоров работника "скорой" и местного жителя, перехват обнародован в Telegram-канале Главного управления разведки Министерства обороны Украины.

"В Белгородской области РФ российский оккупант решил покататься на мопеде, но попал в ДТП – ударился головой, посинел и умер. В полученном украинскими разведчиками радиоперехвате работник скорой помощи и местный житель рассказывают детали истории гонщика-оккупанта – после смертельной поездки на мопеде его похоронят как погибшего во время боевых действий", – отметили в ГУР.

Разведчики также дали возможность украинцам узнать больше подробностей курьезного случая из "колоритных диалогов россиян".

Первым на перехвате звучит голос сотрудника скорой помощи.

"Здравствуйте, это скорая помощь беспокоит вас. Подскажите, пожалуйста, они уже погружают его? Спросите, а кто его..? Тероборона приехала? А можете уточнить у теробороны, пока они на месте? Уточните, пока они на месте... куда они будут его вывозить. Может, из окна как-то получится их позвать, спросите, куда будут... Потому что скорая помощь едет уже, в пути. Куда нам ехать?" – интересуется мужчина.

Далее же следует рассказ местного жителя, признающего, что оккупант погиб вследствие падения с мопеда, однако хоронить его вознамерились как погибшего при выполнении боевого задания.

"Что с ним? Раз потемнел – кровь пошла вовнутрь, наверное. Он что, помер, солдат этот, да? О, бл*дь, а куда ж он ехал на этом скутере? Он и головой, наверное, ударился еще... А мопед с администрации, да? Щас еще скажут, нах*я ты давал мопед ему... А теперь вот повезут хоронить как погиб при исполнении", – рассказывает россиянин собеседнику, голос которого на записи не слышен.

Напомним, ранее в ГУР опубликовали перехват, засвидетельствовавший, что российские военные готовятся встречать солдат из КНДР.

Они обсуждают, что к каждым 30 иностранным военным будут прикреплены три российских солдата и переводчик. Также оккупанты обсуждают подготовку к приему и размещению военных из КНДР, условно обозначенных как батальон "К", в районе Курска.

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