'Ударили по центру принятия решений, было много скорых': россияне обсуждают 'новости' росТВ. Перехват

Граждане страны-агрессора РФ регулярно обсуждают удары, которые российские оккупационные войска наносят по Украине, и восхищаются ими. При этом они верят всему, что говорят с экранов телевизоров пропагандисты. Исключением не стал и якобы удар по Киеву.

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На росТВ сообщили, что ракеты якобы прилетели по "центру принятия решений", о чем давно мечтали в РФ. Об этом стало известно из телефонного разговора двух россиянок, перехваченного Главным управлением разведки Минобороны Украины (чтобы послушать, доскролльте страницу до конца).

Одна из них восторженно пересказывала собеседнице сюжет о том, что все украинское военное и политическое руководство якобы пряталось в бункере, который нашли и атаковали войска РФ.

"Дали сегодня наши, Путин, по Киеву, там где штаб, где принимаются решения, там где все начальники сидят вместе с Зеленским. Так сегодня ночью туда бахнули, они в подвале и подвал бетонный такой, что нет меры, но, говорят, наши все крыши пробили и подвал этот пробили", – говорила россиянка.

На росТВ рассказали и о последствиях "удара". Этой информацией гражданка РФ также радостно поделилась с подругой, однако мысли и слова у нее сильно путались.

"Скорых было много, скорые ехали, и на вертолетах везли в Польшу", – рассказала она.

Как сообщал OBOZREVATEL, в России снова пожаловались на ночную атаку беспилотника на Москву. Граждане страны-агрессора устроили истерику и размечтались об ударах по Киеву.

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