Блог | Игорь Эйдман: Убил для Путина – стал героем: фатальный распад России начался

Преступление и награждение

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Знаете, что самое важное в истории с пригожинскими зеками? Это сигнал о начавшемся фатальном распаде российского государства.

Любое государство предполагает систему наказаний и поощрений. Вор должен сидеть в тюрьме, а герой, совершивший общественно одобряемый поступок, должен быть награждён. Таким образом людей мотивируют отказаться от общественноопасных действий и предпочесть позитивные поступки. Представления о том, "что такое хорошо и что такое плохо" во многом субъективны и могут меняться. Но они должны быть. Если эти понятия смешиваются, наступает аномия, хаос, беспредел, война всех против всех.

Путинский режим смешал, уничтожил в обществе представления о должном и недопустимом. Людям говорят: любой убийца, вор, насильник может стать не просто уважаемый человеком, а героем. Поубивал для себя – это нестрашно. Теперь поубивай и для Путина – станешь героем, поступишь без конкурса в МГИМО.

Штрафбаты были и во время прошлой большой войны. Но тогда их солдат никто героями, как сейчас, не объявлял, они оставались преступниками, которых после ранения или боевых подвигов могли простить.

А сейчас любой гопник может думать: "Теперь всё позволено. Убью, ограблю, ну посадят, завербуюсь в ЧВК, вернусь героем. А потом можно по новой повторить".

Все это напоминает театр абсурда. Какая-то безумно алогичная последовательность преступлений, наказаний и поощрений.

Убил на гражданке "для себя" – осуждён как преступник.

Потом убил на войне для Путина – награждён как герой, выпущен на свободу.

Опять убил – осуждён как преступник.

Снова убил – опять награждён как герой.

И хотя в реальности бывших зеков в основном утилизируют на войне, пригожинская пропаганда создаёт именно такую картину. Это не просто неизбежно вызовет рост преступности, а станет очередным толчком к надвигающемуся хаосу и распаду.