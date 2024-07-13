Между тем, очередной российский Sukhoi Superjet-100 совершил аварийную посадку. На этот раз удачно приземлился в Минеральных водах из-за отказа генератора.

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Напомню, что накануне Sukhoi Superjet-100 авиакомпании "Газпром-Авиа" потерпел крушение под Коломной из-за отказа двигателя.

После введения санкций в 2022 году против россии за вторжение в Украину производство самолётов Sukhoi Superjet-100 из-за прекращения поставок деталей не только стало невозможным (ведь самолёт более чем на 50% состоит из западных деталей), но и даже обслуживание зашло в тупик.

На сегодняшний день часть самолётов Sukhoi Superjet-100 не летают, поскольку требуют ремонта, который провести невозможно. Часть самолётов разобрано в формате "каннибализма" на запчасти для обслуживания других бортов. Но, с учётом низкой надёжности самолёта в целом, он постоянно нуждается в ремонте и запчастях.

Было время, когда российская пропаганда называла Sukhoi Superjet 100 убийцей Airbus и Boeing... Пока, что Sukhoi Superjet 100 убивает только своих пассажиров.