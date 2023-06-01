Российская Федерация ведет глобальную информационную войну против всей системы современной демократии, уважения других наций и народов, защиты основных прав и свобод человека. Всё это уже давно исчезло в самой РФ при правлении Владимира Путина, который стал на путь личной диктатуры и распространения идеологии рашизма как новейшей формы русского фашизма. Поскольку Кремль ненавидит уважать человеческие свободы, то он объявил Западу священную войну, считая его гнилым, требующим изменений или уничтожения.

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Российский академик Шевырев, который в 1841 г. первым теоретически начал борьбу с западным миром, тогда опубликовал статью "Русский взгляд на образование Европы". Там он начал идеологически духовную войну с западной системой ценностей и развитием европейского образования. Не совсем понятно, почему европейская цивилизация так раздражала русского критика, но он начал распространять свои мысли в среде российского общества, особенно так называемых славянофилов, имея целью привлечь на свою сторону политическую элиту Российской империи. В то время он имел определенных последователей, а идеи ненависти к западной цивилизационной культуре особенно оживились в эпоху Путина, который искал идеологическую опору в борьбе с государствами НАТО и ЕС, которые в своем восприятии он рассматривал как страны вражеского лагеря. При этом политически и экономически Кремль пытался подчинить западный мир своему влиянию, навязывая, прежде всего, российский газ, нефть и уголь в первой линии и золото, алмазы и сельскохозяйственную продукцию во второй. Сам Шевырёв, сформировавший идею борьбы с Западом, все же решил переехать в Париж, где и закончил свою жизнь.

Нынешние идеологи Москвы продолжили движение борьбы с западной цивилизацией, которая даже не знает точно, почему в России так ненавидят её ценности, но, что интересно, у этих пропагандистов всегда есть особняки у берегов Канн во Франции или озера Комо в Италии. У крупнейших российских пропагандистов есть свои немалые счета в основном в западных банках, их дети учатся в лучших университетах США и Великобритании. К примеру, дочь Владимира Путина долгое время жила в Нидерландах, дочь Сергея Лаврова до сих пор живет в США.

Но оба они притворяются великими любителями ко всему исконно русскому или так называемому славянскому, хотя Путин считается антропологически чистым потомком автохтонных финно-угорских племён России, а Лавров – сын армянина из столичного грузинского города Тбилиси. О важности и духовной силе русской души часто говорит Патриарх Московский Кирилл, не являющийся русским, а также происходящий от финно-угорского народа Ерзя, издавна проживающего в России. До него Московскую церковь возглавлял немец из Эстонии – тоже "великий русский патриот" патриарх Алексий II. Наиболее истеричный кремлёвский пропагандист Владимир Соловьев ежедневно критикует западную культуру. Он чуть не сошел с ума, когда его особняк в одной из западных стран национализировали. Его сын Даниил во время кровопролитной войны в Украине работает моделью в Великобритании. Хотя папа часто призывает общественность лишить всех прав гомосексуалистов в России как настоящих слуг сатаны, его сына часто видят в лондонских клубах с такой характеристикой. О том, что сына Соловьева мобилизуют в армию, конечно, вообще речь не идет. Все рассказы кремлёвского пропагандиста о необходимости высокой мобилизации российской молодежи в армию для войны в Украине касаются только бедных семей, которые рассматривают хоть какую-то возможность своего финансового выживания, если сын уйдет в армию и заключит какой-то контракт, то будет получать заработную плату за то, что будет воевать в трудных условиях.

Российские телезрители, судя по рейтингам некоторых популярных информационных программ страны, похоже устали от ежедневной риторики о войне в Украине. Два всплеска рейтингов российских телевизионных шоу прошли во время, как они называют, "специальной военной операции" — когда Россия начала вторжение в Украину в феврале 2022 года и после объявления Владимиром Путиным мобилизации в сентябре.

Прошлым летом и за последние несколько месяцев наблюдалось падение зрительской аудитории. Люди достаточно устали от пропаганды, а кремлёвские месседжи на телевидении становятся менее популярны. Относительно малоизвестные за пределами Москвы до вторжения России в Украину кремлёвские пропагандисты стали известными благодаря видео жёстких выступлений в социальных сетях. Каждый вечер на канале Russia1 Владимир Соловьев изображает войну как "священную", а ведущая программы "60 минут" Ольга Скабеева с мужем Евгением Поповым регулярно рассказывает о войне в Украине как о столкновении цивилизаций между Россией и Западом.

Соловьев и Скабеева - скандально известные кремлёвские пропагандисты, изображающие войну в Украине и убийства её граждан как добро для русского народа и будущего Российской Федерации. Такого не было даже на советском телевидении во время холодной войны между СССР и Западом. Реанимировал идеи Шевырёва, от которых автор как-то дистанцировался, Сталин, который искал идеологическую опору для большевиков в борьбе красной Москвы с остальным демократическим миром. Большой поклонник Сталина Владимир Путин также не мог не заметить преимущества для Кремля в популяризации таких идей. Он сделал всё, чтобы показать своему народу, насколько здорова Россия и насколько болен Запад. Однако с 1841 года Запад не стал "более гнилым", чем был раньше, а Москва за это время также не стала никак здоровее. Всё это определенная фикция, когда Кремль стремится продемонстрировать некое духовное превосходство, которого на самом деле нет. Все достижения русской культуры были достигнуты только в тесном общении с Западом. А политический и культурный ориентир на Восток принес Московии деспотизм, диктат и формирование опасной идеологии рашизма как современного русского фашизма.