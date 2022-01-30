У Путина заявили, что война с Украиной им 'совершенно не нужна'

Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев заявил, что РФ якобы не хочет войны и никоим образом не угрожает Украине. Вместе с тем, из его уст вновь прозвучали обвинения в эскалации в адрес США.

Патрушев сказал, что все разговоры о "русской угрозе" якобы являются безосновательными, передают РИА Новости. Кроме того, он заявил, что и украинские власти, и простые граждане нашей страны тоже говорят, что "никакой угрозы нет".

"Не хотим мы войны. И она нам совершенно не нужна", – добавил чиновник.

По мнению Патрушева, Запад якобы навязывает России эту войну, преследуя свои корыстные цели.

Представитель РФ сказал, что об угрозе вторжения России в Украину сейчас говорят именно в Штатах. По его словам, если полномасштабная война все же начнется, каждая из сторон понесет большие потери, но "США это не волнует".

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В свою очередь посол РФ в Великобритании Андрей Келин также заявил, что "никто в России не хочет войны с Украиной".

"Все вопросы нужно решать через дипломатию и переговоры", – сказал он.

Напомним: ранее бывший депутат Госдумы РФ Дмитрий Гудков сказал, что сейчас вторжение в Украину маловероятно, а Путин уже добился того, чего хотел. О том, что полномасштабной войны не будет, говорил и бывший советник президента РФ Андрей Илларионов.

Как сообщал OBOZREVATEL, СМИ пишут, что Владимир Путин недооценил негативные последствия для России в случае новой масштабной агрессии против Украины. Вероятно, его дезинформировали по этому поводу собственные советники.