У Путина заявили, что не помогут Медведчуку: он гражданин Украины

В Кремле заявили, что не одобрили домашний арест нардепа, главы политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктора Медведчука. Однако добавили, что не смогут помочь политику.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал судебный процесс сведением политических счетов. Об этом пишет РБК.

"Конечно, мы подобную практику решительно осуждаем", – сказал он.

Также пресс-секретарь Владимира Путина добавил, что Россия "вряд ли" сможет помочь Медведчуку.

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"Вряд ли мы чем-то можем ему помочь, он гражданин Украины, своей страны. Но мы это не можем одобрять", – говорил Песков.

Печерский районный суд во вторник, 12 октября, избрал меру пресечения народному депутату от ОПЗЖ Виктору Медведчуку по делу о государственной измене и содействию терроризму. Его оставили под домашним арестом до 7 декабря.

Напомним, что Медведчука подозревают в государственной измене и хищении ресурсов в Крыму, а именно:

признание российской оккупации Крыма;

содействие и непосредственное участие в передаче ценных документов, касающихся украинских недр (денежный эквивалент их ресурсов составляет 38 млрд грн);

попытка стать правопреемником украинской собственности, что по праву принадлежит гражданам Украины;

раскрытие сведений, содержащих гостайну.

Как сообщал OBOZREVATEL, народного депутата Верховной Рады из фракции "Оппозиционная платформа – За жизнь" Александра Лукашева парламентские журналисты "поймали" за перепиской с главой фракции ОПЗЖ депутатом Виктором Медведчуком. Лукашев интересовался, каким образом снять с себя санкции, введенные против него Российской Федерацией.