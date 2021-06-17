У Путина сообщили, при каких условиях Навального отдадут США

Известный российский оппозиционер Алексей Навальный, который отбывает наказание в исправительной колонии, может быть передан властям США в рамках обмена заключенными с Россией. Для этого американской стороне достаточно официально подтвердить, что он гражданин США и работает на западные спецслужбы.

Об этом в эфире радио "Эхо Москвы" заявил заместитель руководителя Администрации президента Российской Федерации Дмитрий Песков. Однако пока со стороны Штатов подобной инициативы не заявляли (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Так, ведущая эфира Мария Майерс уточнила у пресс-секретаря Кремля, возможен ли обмен Навального на высокопоставленных чиновников России, которые находятся в США под следствием.

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"Ну вы знаете, если выяснится, что он гражданин Соединенных Штатов, работает на спецслужбы, вернее это подтвердится официально американцами, то... А по-другому не думаю", – засмеялся Песков.

При этом, на уточняющий вопрос ведущей Песков заметил, что никто из представителей руководства США подобных запросов в отношении "этого гражданина" не делал.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что после совместного саммита 16 июня с Владимиром Путиным президент США Джо Байден предупредил о мрачных перспективах для России в случае смерти Алексея Навального в тюрьме.