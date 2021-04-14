У Путина прокомментировали разговор с Байденом и оценили вероятность встречи

Тон телефонного разговора президентов РФ Владимира Путина и США Джо Байдена был деловым, а обсуждать детали их возможной встречи пока преждевременно.

Как сообщает ТАСС, об этом заявил журналистам пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков. Он отметил, что по обилию тем, которые были затронуты с двух сторон во время разговора, можно сделать вывод, что "беседа была достаточно продолжительная по времени".

Представитель Кремля уточнил, что президенты не обсуждали тему заключенного оппозиционера Алексея Навального.

При этом он констатировал, что о месте и времени встречи Путина и Байдена говорить рано.

"Это новое предложение, оно будет изучаться, будет проводиться анализ… Лидеры условились, что тема такой встречи будет обсуждаться уже далее по дипломатическим каналам", – подчеркнул Песков.

На вопрос, планируют ли Путин и Байден обсуждать ситуацию на Донбассе, он ответил, что "стороны пока не планируют перечень тем для обсуждения".

Также пресс-секретарь оставил без комментариев тему того, будет ли Москва при проработке возможности встречи лидеров ставить вопрос, чтобы Байден извинился за заявление о том, что "Путин – убийца", и будет ли президент РФ переформулировать присказку "Кто как обзывается, тот так и называется".

Тем временем, газета Iltalehti пишет, что канцелярия президента Финляндии проинформировала Москву и Вашингтон о том, что готова провести у себя возможный саммит президентов России и США. Также свои услуги предложили Австрия и Исландия.

Как сообщал OBOZREVATEL, 13 апреля Байден позвонил Путину, призвал "снизить градус" на границе с Украиной и предложил встретиться.