У Путина испугались 'репрессий' в Украине после обысков у офиса ОПЗЖ

Пресс-секретарь главы России Дмитрий Песков признался, что в Кремле опасаются, якобы "реакционная" политика властей Украины против оппозиции будет набирать обороты. Такие действия там назвали "репрессиями".

Мнением он поделился, комментируя информацию об обысках возле киевского офиса партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" (ОПЗЖ) кума Путина Виктора Медведчука. Его слова цитирует ТАСС.

"Есть опасения, что реакционная политика будет дальше набирать обороты в Украине. Такие опасения, конечно, есть", – заявил спикер Кремля.

Произошедшее у офиса ОПЗЖ в Киеве он назвал "грубыми и незаконными методами борьбы". Такие, по его мнению, в Украине применяются в отношении "популярных политиков, которые имеют очень высокие рейтинги, но далеко не во всем разделяют точку зрения действующей власти".

"Конечно, подобные репрессивные действия не могут не вызывать обеспокоенность", – еще раз повторился Песков.

Его спросили, связаны ли такие действия Киева с "возможными сигналами по этой теме" от администрации президента США Джо Байдена, но тот не стал отвечать.

"Здесь могу просто констатировать то, что происходит в самой стране, в Украине, а с чем это связано, я бы воздержался от каких-то рассуждений", – подытожил Песков.

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