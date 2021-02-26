У Путина испугались "репрессий" в Украине после обысков у офиса ОПЗЖ

Марина Лисничук
Марина Лисничук
Новости России
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У Путина испугались 'репрессий' в Украине после обысков у офиса ОПЗЖ

Пресс-секретарь главы России Дмитрий Песков признался, что в Кремле опасаются, якобы "реакционная" политика властей Украины против оппозиции будет набирать обороты. Такие действия там назвали "репрессиями".

Мнением он поделился, комментируя информацию об обысках возле киевского офиса партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" (ОПЗЖ) кума Путина Виктора Медведчука. Его слова цитирует ТАСС.

"Есть опасения, что реакционная политика будет дальше набирать обороты в Украине. Такие опасения, конечно, есть", – заявил спикер Кремля.

Произошедшее у офиса ОПЗЖ в Киеве он назвал "грубыми и незаконными методами борьбы". Такие, по его мнению, в Украине применяются в отношении "популярных политиков, которые имеют очень высокие рейтинги, но далеко не во всем разделяют точку зрения действующей власти".

"Конечно, подобные репрессивные действия не могут не вызывать обеспокоенность", – еще раз повторился Песков.

Его спросили, связаны ли такие действия Киева с "возможными сигналами по этой теме" от администрации президента США Джо Байдена, но тот не стал отвечать.

"Здесь могу просто констатировать то, что происходит в самой стране, в Украине, а с чем это связано, я бы воздержался от каких-то рассуждений", – подытожил Песков.

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • 25 февраля в Голосеевском районе Киева возле стройплощадки, расположенной на улице Ямская, произошла стрельба. Для задержания правонарушителей в столице ввели специальную операцию.

  • Вскоре были задержаны девять человек, которые связаны с ОПЗЖ. В ходе обыска, который происходил у киевского офиса партии, у них нашли оружие.

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