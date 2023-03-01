Блог | Орест Сохар: У Путина деньги на войну могут закончиться уже летом

У Путіна гроші на війну можуть закінчитись вже влітку - Forbes. Кілька важливих цифр

Видео дня

Росія наближається до бюджетного колапсу.

Подивіться самі:

2022-го РФ щомісячний чек на війну складає в середньому $9,5 млрд, - Forbes.

2023-го бюджет на оборону Путін збільшив вже до близько $12 млрд/місяць.

🫵 Видатки на війну у тандемі з рекордним падінням нафтогазових доходів спустошать скарбницю. Ось дані виконання бюджету РФ в січні цього року:

Видатки (разом з військовими) склали $41 млрд;

Доходи - $18 млрд;

Дефіцит бюджету - $23 млрд.

Зараз діра латається коштом резервного фонду (т.зв. фонду національного добробуту), в якому залишилось близько $91 млрд.

Forbes прогнозує, що такими темпами вже орієнтовно в червні-липні резервний фонд РФ засохне, і тоді кремлеві доведеться обирати між зарплатами бюджетникам та війною.

Економічний сценарій має свої варіації.

Оптимісти звертають увагу на нові санкції, які добряче кусатимуть рашистську економіку. Наприклад, з 5 лютого діє європейське ембарго на російські нафтопродукти. За оцінками CREA, Росія додатково втрачатиме близько €3,6 млрд/місяць. Якщо кремль нічого не змінить, стабілізєц може наступити ще раніше.

Песимісти згадують пророцтва Citibank, згідно з яким гроші на війну у кремля вичерпаються тільки через 2,5 роки. Цей сценарій прорахований, виходячи з помірного дефіциту бюджету. Та аналіз опублікований наприкінці січня, ще до того, як російський мінфін звітував про найбільше падіння доходів з часів кризи 2008-року.

Я розумію, що чимало експертів та "економічних астрологів" уже давно ввімкнули секундоміри, обіцяючи "ось-ось" повний економічний стабілізець русні. Але…

Вперше під такі прогнози підкладають конкретні цифри.

У будь-якому разі, російська бюджетна криза вже почалася в грудні-січні. Росія витрачає більше, ніж заробляє, і до зняття санкцій ситуація не зміниться. І щойно у РФ закінчиться резервний фонд, Путіну доведеться або відпустити інфляцію, або згортати війну.

Підписуйтеся на "Орестократію (https://t.me/orestokratiia)". Заряджає обізнаністю.