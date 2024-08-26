Сдаст с потрохами?

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Дуров позволил превратить телеграм в орудие российской агрессии против Украины, главный мессенджер для путинских военных, спецслужб, агентуры, наводчиков. Об этом открыто говорят российские пропагандисты и силовики.

Совершенно очевидное преступление и даже не столь важно - с умыслом, по преступной халатности или из извращенной любви к свободе слова для преступников. За него Дурову все-таки придётся ответить.

Лучше всего, если он искупит свою вину деятельным раскаянием. То есть сдаст многочисленные российские военные, агентурные и пропагандистские коммуникации и сети, работающие в телеге. У пропагандистов от страха по этому поводу уже началась дикая истерика.