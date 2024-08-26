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Игорь Эйдман
Игорь Эйдман
Социолог

Блог | У пропагандистов истерика: Дуров сдаст Кремль с потрохами

У пропагандистов истерика: Дуров сдаст Кремль с потрохами

Сдаст с потрохами?

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Дуров позволил превратить телеграм в орудие российской агрессии против Украины, главный мессенджер для путинских военных, спецслужб, агентуры, наводчиков. Об этом открыто говорят российские пропагандисты и силовики. 

Совершенно очевидное преступление и даже не столь важно - с умыслом, по преступной халатности или из извращенной любви к свободе слова для преступников. За него Дурову все-таки придётся ответить. 

Лучше всего, если он искупит свою вину деятельным раскаянием. То есть сдаст многочисленные российские военные, агентурные и пропагандистские коммуникации и сети, работающие в телеге. У пропагандистов от страха по этому поводу уже началась дикая истерика.

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