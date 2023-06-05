В журнале российского Минобороны вышла статья главы мобилизационного управления Генштаба ВС РФ Евгения Бурдинского, в которой он размышлял о подробностях процесса мобилизации в России и формировании новых подразделений. Вскоре текст с сайта журнала удалили – приведенные в нем цифры отнюдь не свидетельствуют о том, что СВО идет четко по плану.

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Далее текст на языке оригинала.

Але все, що потрапляє до інтернету, у ньому й залишається. Статтю Бурдинського можна прочитати у вебархіві.

Отже. На початку бойових дій у так званих "народних міліціях" було 35 тисяч штатного складу – це було у зведеннях ГУР.

Унаслідок мобілізації минулої осені туди ж включили 80 тисяч осіб – це офіціоз окупаційних адміністрацій.

За даними Східної правозахисної групи, до середини червня 2022 року під примусову мобілізацію на Донбасі потрапили близько 140 тисяч осіб.

Це власне ті перші хвилі в радянських касках, з гвинтівками Мосіна і дідівським речовим мішком, що ходили в лобові атаки на Мар'їнку та Авдіївку.

Якщо врахувати, що в так званих "ДНР" і "ЛНР" задіяні різні поліцейські частини та парамілітарні формування, то цифри на 3,5 млн населення дикі – кожен третій працездатний чоловік примусово мобілізований чи залучений у силовому секторі.

Звідси вимерлі міста і чоловіки, що, переховуючись по дачах, дивом не потрапили під сито облав.

Спромоглися повторити, як діди, як хотіли, коли вбиралися у форму Другої світової, варили кашу і мріяли сходити на Берлін.

Але якщо говорити реально – Москва використовує мешканців окупованих територій як таран.

Ти не цікавився політикою і боявся Майдану? Сходи помри за Путіна, штурмуючи руїни Мар'їнки 14 місяців.

Тепер про регулярні частини РФ.

280 тисяч Сухопутних військ, мінус строковики, плюс різні добровільно-примусові екіпажі суден та охорона аеродромів.

І 300 тисяч громадян, поставлених відомством Євгена Бурдинського під час мобілізації.

У тому числі росіяни сформували 280 нових частин – природно, більшість із цього – тилові підрозділи, різні госпіталі, дорожні частини, комендатури, бази ракетно-артилерійського озброєння, як в Афганістані.

Але до Афганістану призвали 55 тисяч, а не 300 тисяч.

Тобто потрібно помножити афганські реалії 40-ї армії (7 батальйонів інженерів, 4 автомобільні бригади, трубопровідні частини, дорожні служби, армійська ремонтна база, охорона аеродромів і тунелю в Саланзі, 8 шпиталів, комендантські частини) на розмір армії РФ.

Це цифри без усіляких добровольчих національних батальйонів, без ПВК "Вагнер" і їхніх загонів "К" (зеків з колоній). Без ССО і ПВК Газпрому, без Росгвардії.

Колосальні цифри – понад 700 тисяч багнетів.

Шойгу, Герасимов, де ж поділися люди?

Якщо "Вагнер" виводять на переформування, а численні атаки на руїни міст на лінії зіткнення так і тривають у передмісті Донецька.

Навіть мобілізаційне управління в особі його керівника повідомляє нам, що у 2023 році доводиться залучати до участі в бойових діях персонал охоронних структур.

"Військове керівництво Росії ухвалило рішення про посилення держкордону курсантами ВНЗ. Так, 31 травня під приводом тренувань на західний кордон РФ уже відправлено близько 200 курсантів третього курсу, озброєних стрілецькою зброєю та гранатометами", – це рядки зі зведення Генерального штабу України.

На 2023 рік Міноборони Росії планує велику кампанію призову, спільно з МВС РФ.

Для цього російська влада створює бази, систему електронних повісток і збирає дані про кілька мільйонів актуальних мобільних телефонів.

Армія Росії бачить чималу проблему, пов'язану з "неготовністю частини суспільства до виконання військового обов'язку".

Винних уже знайдено – "блогерська спільнота та її інформаційний тиск".

Це, виявляється, блогерська спільнота винна в тому, що мільйон росіян утекли з країни, ще сотні тисяч ховаються від військкоматів, їх розшукують за допомогою системи розпізнавання облич, камер і нарядів поліції.

Блогери, а не божевільні діди, які хочуть відтворити СРСР і кидають ненавчених людей у пекло бойових дій, закривати лінію в лісах під Кремінною та штурмувати Вугледар.

Противник готується створити 26 бригад, повітряну армію, армійський корпус і сформувати Азовський військовий район.

Висновки – РФ проводить активну мобілізаційну кампанію.

При цьому потребує людей настільки, що використовує для відбиття наших рейдів у Бєлгородській області курсантів, а загалом на фронті – співробітників охоронних структур.

У РФ важкі втрати і скоро неможливо буде приховувати їх – якщо продовжаться мобілізації та заплановані на 2023 рік дії мобілізаційного управління Генштабу.

У "Л/ДНР" тягар мобілізаційного навантаження ще не зрівнявся з Другою світовою, але близький до цього.

Ворог готується продовжувати війну, але має проблеми і з мотивацією частини суспільства, якій не цікавий Вугледар ціною власного життя та здоров'я, і з постачанням техніки.

Останнє для них важливіше, оскільки людей вони знайдуть, а ось танки вже йдуть 1960-х, і вони не молодшають на базах зберігання.

Про це каже не блогер, а цілий генерал-полковник, заступник начальника Генерального штабу.

Ця досить проста інформація була відразу ж видалена, щоб росіяни, що вже осатаніли від усіх виконаних завдань СВО, не почали ставити запитання. А де, власне кажучи, попередні пів мільйона багнетів з-поміж громадян РФ і двісті тисяч з колаборантів і примусово мобілізованих, якщо ви весь 2023 рік знову будете мобілізовувати людей? Скільки РФ реально втратила на цій війні, клоуни ви тувинського цирку?

Ці запитання мають цікавити самих росіян. Ми ж повинні розглядати кремлівський режим як смертельно небезпечного супротивника, припинивши хихотіти про відірвані дроном дупи, бавовни та жести доброї волі.

Серйозно розбирати причини втрати Соледара, останніх укріплених кварталів Бахмута і те, як зробити, щоб цього не трапилося в Костянтинівці, Часовому Яру та в цілком можливій третій битві за Слов'янськ.

Противник далі планує лобові штурми і нарікає лише на неготовність народу вмирати і на те, що промисловість РФ не встигає постачати залізо.

Якщо ж ви живете в РФ і не підтримуєте війну, знайте: ховатися стане важче – МВС разом з Генштабом займається цим питанням.

Доведеться сідати на матраци без телефонів і жити на доставках або виїжджати. У будь-якому з варіантів треба мати запас коштів.

Найбільший і найкривавіший конфлікт у Європі з часів Другої світової війни триває.

І особисто ви в Росії можете стати його жертвою.

Неповоротка держава, яку ви звикли вважати тупою, раптово покаже ікла і кине вас помирати в ліси під Кремінною, у старій касці та з аптечкою 1960-х років.

Просто тому, що одні діди із ФСБ та секції самбо хочуть правити вічно.

Коли ж до вас заходять російські громадяни з РДК, ви волієте тікати і плакати на камеру, а не допомагати їм.

Тому ви підете до військкомату і станете трупом або калікою.

Тому, що не хочете боротися за своє життя.

Але якщо у вас ще є залишки глузду – втікайте.

Тому що для вас уже запланували майбутнє – воювати, як діди, у країні, яка оточена ворогами, в цифровому концтаборі, який розшукує вас із камерами і системами розпізнавання облич.