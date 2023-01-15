Первобытный террор без перемен

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Уже на четвертый день возвращения в должность командующего "СВО" генерал Валерий Герасимов на деле показал "обновленные" подходы к ведению войны. Вообще, Герасимов относится к категории тихих людоедов. Он более 10 лет у руля Генерального штаба. Именно его соображения и мыслишки положены в основу доктрины ведения террористических войн в Сирии и Украине. Его наработки на поприще гибридных войн губительны для России. Успехи на полях сражений посредственны и совсем не говорят в пользу тезиса о силе российского оружия. Возможно потому он весьма нечасто мелькает на больших экранах. Но в историю генерал все же войдёт в качестве деятельного участника расчеловечивания российской военщины.

На старый Новый год, в самый разгар святок, когда люди собираются провести время дома в семейном кругу, головорезы Герасимова решили учинить массированную акцию террора. Россия запустила по Украине 28 крылатых ракет и пять авиационных управляемых ракет. Украинское ПВО смогло отразить 65% ракет агрессора. Цели ударов не имеют никакого отношения к украинской армии. Это объекты поддержания жизнеобеспечения и жилые кварталы ряда населенных пунктов Украины, в т.ч. городов-миллиоников, таких как Киев, Харьков и Днепр.

В тыловом Днепре российским обстрелом уничтожен целый подъезд 16-ти подъездной многоэтажки. Масштабы очередной трагедии вызывают неописуемый ужас. Разрушено 72 квартиры, 12 (20 – по последним данным – Ред.) человек погибли, десятки ранены. В подъезде проживало около 50 детей. Из-под завалов местами слышны крики людей. Спасатели будут всю ночь работать в надежде помочь пострадавшим. На улицах Днепра пробки из машин скорой помощи. Более 1000 человек остались без крова, и волонтеры ищут для них временное убежище.

Эти душераздирающие кадры разлетелись по миру, свидетельствуя об озверении российской военно-политической верхушки. Самовлюблённый кремлевский сморчок тасует людоедов в колоде, но итоговая сумма неизменна. Подонки воюют под прикрытием: анонимно и секретно. Хорошо помним, как Герасимов тайным приказом получил звезду героя. Его кредо: скрытность, "ихтамнетность", "мынипричемность". Потому жизненно необходимо выносить на суд международного сообщества конкретные имена ракетных кнопкодавов.

Удар по Днепру – дело рук подручных военного преступника, полковника Олега Тимошина. Он командует 52-м авиаполком тяжёлых бомбардировщиков из Шайковки, Калужская область. Тимошин отдал приказ бомбить ТЦ в Кременчуге в июне 2022 года, а теперь закрепил свое реноме террориста в Днепре. Из числа штурманов и пилотов-террористов известны имена Александра Васина, Евгения Крыласова, Эдуарда Малика, Дениса Григорьева, Динара Назирова. У всех из них есть семьи и дети, а значит, каждому подонку есть что терять, но это не страшит их, ведь они лишились всего человеческого. Пока не обуглятся на пепелищах их жены и отпрыски, вряд ли в душе у у ракетоносцев хоть что-то содрогнется. Апеллировать к ним так же бесполезно, как к непробиваемым совковым фанатам путинской войны.

Тем более, по законам банальности зла, каждый урод в погонах будет ссылаться на приказы вышестоящих извергов. А там растет остервенение. Каждая новая итерация в начальствующем составе "СВО" свидетельствует в катастрофической ошибке Путина 24 февраля. Сейчас он снова блатанул, опустив уголовника Пригожина и его протеже Суровикина. Всесильный вождь прижал к ногтю и хозяина ошметков "Вагнера", и "Армагеддона", который за 3 месяца профершпилил почти все ракеты.

Никакого весомого результата зэки под "солидарским Сталинградом" и ракетные мясники с их вундерваффе не принесли.

У Герасимова карт-бланш до середины апреля. Он должен выдать на-гора какую-то видимость осязаемого результата, иначе его ждёт повтор первомайских событий. Только уже физически и окончательно. Тут или Жуков 2.0, или на безымянной могилке иконочка. Увы, террор может нарастать.