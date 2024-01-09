У 'Аэрофлота' сломался очередной самолет: восьмой за последние пять недель. Видео

Около 400 пассажиров рейса Пхукет-Москва не могут вылететь из Таиланда после новогодних каникул из-за поломки самолета российской авиакомпании "Аэрофлот". Рейс Boeing 777-300ER отложен более чем в сутки.

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Об этом сообщили российские Telegram-каналмы. В сети также опубликовали видео из аэропорта Пхукета.

Как видно из кадров, пассажиры самолета российской авиакомпании получили уведомление о том, что рейс задерживается "в связи с технологической проблемой".

В настоящее время пассажиры ожидают, пока самолетом из Москвы доставят в Таиланд необходимые запчасти для Boeing 777-300ER.

Они пишут сообщения в Россию, что не успеют прилететь к началу рабочего дня.

Напомним, что это восьмой за последние пять недель инцидент с российским пассажирским авиатранспортом. Из-за западных санкций в РФ в разы увеличилось количество таких поломок. Только за прошедшую осень в России сломалось 52 самолета – столько раньше ломалось за год.

Причина в том, что из-за санкций российские авиакомпании потеряли доступ к западному оборудованию и сервису. Из-за невозможности приобрести нужные запчасти, парк иностранных лайнеров российских авиакомпаний постепенно изнашивается. Санкционные ограничения заставили россиян заниматься "каннибализмом" – разбирать на запчасти одни самолеты, чтобы ремонтировать другие. Поэтому самолеты западного производства уже почти два года не получают подтвержденного производителями технического обслуживания.

Как сообщал OBOZ.UA, с начала полномасштабного вторжения самолеты российских авиакомпаний все чаще вынуждены совершать жесткие приземления из-за внезапных неисправностей. Только за два дня, 1 и 2 декабря, по меньшей мере 5 самолетов в России столкнулись с техническими проблемами.

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