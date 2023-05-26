Министр обороны РФ Сергей Шойгу звонит Владимиру Путину по телефону: "Спешу сообщить вам, господин президент, что российские вооруженные силы перешли в наступление". "Поздравляю министр", - ответил глава Кремля. Но Шойгу снова говорит: "Однако у нас есть проблема. Эти вооружённые силы перешли в наступление на наш Белгород". Вот такой приблизительно разговор состоялся несколько дней назад. Российский Добровольческий Корпус (РДК) и Легион Свободы России (ЛСР) приступили к военной операции по освобождению России от режима Владимира Путина. Все бойцы этих воинских подразделений являются этническими русскими - гражданами Российской Федерации.

Видео дня

Правда, наступление они предприняли с территории Украины, но все задачи своего военного вторжения на территорию российской Белгородской области спланировали сами в рамках сравнительно небольших оперативных возможностей, так как они пока немногочисленны и не имеют какое-то количество бронетехники. Однако РДК и ЛСР захватили пару деревень возле города Грайворон и установили на время там свой контроль. После вторжения штурмовых формирований антикремлёвских вооруженных организаций ЛСР и РДК российские официальные лица в срочном порядке инициировали эвакуацию склада ядерных боеприпасов "Белгород-22" в Белгородской области, граничащей с Украиной.

Официальная Москва была потрясена и хранила молчание почти полдня. После этого появился официальный представитель Кремля Дмитрий Песков и заявил, что "нападение на приграничный с Россией район Белгорода ещё раз подтверждает, что украинские боевики продолжают свою деятельность против нашей страны". Похоже, пресс-секретарь Кремля не смотрел видео публичного обращения руководства РДК и ЛСР к российскому народу. Как этнические русские и граждане Российской Федерации, они призвали широкие народные массы дать, наконец, оценку агрессивной войне, развязанной Кремлём против Украины. Борьба за демократическую Россию не может быть только на словах, поэтому они призвали жителей РФ присоединиться к организованному военному сопротивлению кремлевскому диктатору.

Москва сразу хотела перевести стрелки на украинскую армию, но официальный Киев дистанцировался от участия украинских военных в этой военной операции. Московскому правительству и губернатору области пришлось эвакуировать часть местного населения, что они попытались официально опровергнуть, а на следующий день официальный представитель Минобороны России генерал Конашенков заявил, что все воинские части РДК и ЛСР уничтожены, 70 человек убиты, несколько десятков взяты в плен и якобы находятся под следствием и дают показания ФСБ.

Однако РДК и ЛСР заявили, что уничтожили мотострелковую роту армии РФ (согласно штату 150 бойцов в роте), а сами имеют боевые потери, не влияющие на их общую боеготовность. Отметим лишь, что Конашенков, как и глава Вагнера Пригожин, официально не один раз объявляли о захвате Бахмута, хотя это было далеко не так. Теперь российская армия захватила все строительные объекты этого полностью уничтоженного города, но попала в клещи украинской армии, которая заняла все высоты вокруг города и сжала полу кольцо с двух сторон. С Конашенкова не раз смеялись журналисты, следящие за войной, как "героическая российская армия уничтожает американские HIMARS". Если сложить все цифры Конашенко, то 70 этих современных американских ракетных комплексов уже уничтожены, а Украина получила их чуть больше 20. Несколько недель назад Минобороны Украины на прямой вопрос журналистов были ли уничтожены российскими ракетами американские HIMARS, ответило, что ни одной установки.

Нападение вызвало "большую озабоченность", сказал Песков, добавив, что президент России Владимир Путин не будет из-за этого созывать внеочередное заседание Совета национальной безопасности. Но известно, что он будет в повестке очередного заседания, которое запланировано буквально через несколько дней. Подробностей о количестве, нападавших на район Грайворона представитель Кремля не сообщил, заявив, что это вопрос к силовым ведомствам в будущем. В общем, это новый поворот в ходе российского вторжения в Украину. Несмотря на огромное давление кремлёвской пропаганды и российских спецслужб, российскому народу предлагается мощная альтернатива поддержке агрессивной войны против независимой соседней страны. Дни путинского режима будут сочтены сравнительно быстро, и каждый честный гражданин России может занять активную позицию против безумной политики агрессии и шовинизма и стать солдатом РДК или ЛСР.

"Если вы посмотрите, как обстоят дела на самом деле - на цифры, на ситуацию в целом и на то, что НАТО не хочет вводить свои войска в Украину, вы ясно увидите, что бедные украинцы не смогут добиться победы на поле боя", — заявил Виктор Орбан, выступая в ходе публичных дебатов на Катарском экономическом форуме в Дохе. Премьер-министр Венгрии продолжает распространять кремлёвские нарративы, а его министр иностранных дел Сийярто наложил вето Будапешта на европейскую военную помощь Украине в размере полумиллиарда евро. Позиция Будапешта состоит в том, что Украина якобы несправедливо ввела санкции в отношении известного венгерского банка ОТР, который финансирует российскую военную промышленность. Скрытые друзья Путина и Кремля, Орбан и Сийярто выполняют задачи, поставленные Москвой, и это становится немного невыносимым в условиях политики общей европейской солидарности. Может, в официальном Будапеште наконец-то поймут, что украинцы не бедные, а просто свободолюбивы, а вот Виктор Орбан кажется действительно бедным политиком.