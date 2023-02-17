''Цирк шапито'': Лукашенко и Путин на встрече в Москве устроили обмен ''намеками'', их высмеяли в сети. Видео

На встрече в московском Ново-Огарево, куда президент РФ Владимир Путин пригласил самопровозглашенного коллегу из Беларуси Александра Лукашенко, между ними произошел любопытный диалог. Два диктатора обменялись рядом характерных шуток, которые весьма красноречиво обозначили их роли.

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Судя по всему, Лукашенко давно не скрывает и не пытается имитировать свою суверенность от воли Кремля. Ироничный обмен репликами опубликовали пропагандистские федеральные ресурсы (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"Спасибо, что согласились приехать, Александр Григорьевич", – с нарочитой доброжелательностью произнес Путин.

"Как будто я мог не согласиться!" – выпалил его беларуский вассал.

"Вчера смотрел вашу пресс-конференцию..." – продолжил беседу глава Кремля.

"Еще бы не смотрели, расстроились, наверное?" – полуизвиняющимся тоном парировал Лукашенко.

Этот диалог стал предметом острых шуток со стороны пользователей социальных сетей. Они назвали двух диктаторов шутами, которым впору менять кремлевские башни и дворцы на гастроли странствующего цирка-шапито.

Как сообщал OBOZREVATEL, беларуский диктатор заявил, что его армия готова воевать вместе с российскими оккупационными войсками. Но при этом назвал одно условие.

Президент Зеленский ответил на угрозы Лукашенко вести войну против Украины вместе с войсками страны-агрессора России. Украинский гарант сказал, что наша страна будет сражаться и выстоит в любом случае.

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