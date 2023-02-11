''Цели достигнуты'': в минобороны России похвастались ''высокоточными'' ударами по Украине и показали кадры, как устраивают террор. Видео

В министерстве обороны Российской Федерации в очередной раз похвастались "высокоточными" ракетными ударами по территории Украины. Там также показали кадры того, как путинская армия устраивает террор мирных жителей.

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Об этом сообщил официальный представитель минобороны РФ Игорь Конашенков. При этом о количестве сбитых украинской противовоздушной обороной вражеских ракет там упоминать не стали.

"В течение 10 февраля ВС РФ нанесен массированный удар по критически важным объектам энергетики, обеспечивающим работу предприятий ОПК Украины", – заявил Конашенков.

Он также добавил, что "все цели" ракетного удара якобы были достигнуты, а объекты критической инфраструктуры поражены.

Стоит отметить, что защитники Украины уничтожили 61 крылатую ракету из 71 во время очередной массированной ракетной атаки против нашей страны. Также были сбиты 5 дронов-камикадзе.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что 10 февраля Россия снова ударила ракетами по Украине: они пролетали через воздушное пространство Молдовы и Румынии, прежде чем зайти в наше.

Первые звуки взрывов раздались в Днепропетровской и Полтавской областях, а также в Киеве. В столице подтвердили работу сил ПВО, а в Харькове и Запорожье – прилеты, сообщается о раненых. Силам ПВО удалось уничтожить 61 ракету.

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