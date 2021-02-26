Страна тоскует по новому царю. Прежний ей осточертел: сидит в бункере, шамкает нечленораздельно, и вообще – клейма на ботоксной морде ставить негде. Кладите на лафет и вносите нового! По данным "Левада-центра", 41% населения не хочет видеть Путина во главе государства после 2024 года, когда у бункер-командующего снова истечет "второй срок подряд". Причем, усталость накопилась даже у "лояльной" аудитории, которой захотелось "чего-то другого".

Но, похоже, хотелки населения и вождя не совпадают: Путин полон решимости оставаться у власти до тех пор, пока смерть не утащит его с трона. А при его ресурсах и уровне медобслуживания перещеголять старика Мугабе – вообще не проблема. Загвоздка в другом: запрос на нового царя в общей массе населения будет только расти – вплоть до усиления политической турбулентности в ближайшем окружении вождя. С учетом же стремительной деградации масс шансы на лидерство будут получать далеко не лучшие представители общества, от которого практически ничего уже не осталось.

Предсказание о том, что очень скоро оставшимся в России думающим людям придется менять или смягчать политическую риторику, сбылось. Подконтрольные спецслужбам дезориентирующие СМИ – с двух сторон – яростно навязывают россиянам дилемму: ты либо за Путина, либо – за "лидера оппозиции" Навального. И если ты не за Навального, которого злобный Путяра срочно отправил по этапу, - то значит, ты безусловно, вскрытая консерва ФСБ! Вот такой лубочный примитивизм. А вот вам и легенда, расписанная под Хохлому: злой Кащей пытался опоить ядом нашего героя-любовника, но тот не испугался, залечил раны и вернулся в заколдованную чащу, дабы сразиться с костяным Идолищем, после чего был коварно схвачен, закован в наручники и унесен дядькой Черномором в далекий замок, под охрану злобных церберов-людоедов. Любой, кто усомнится в реальности этого политического фэнтези, подвергается обструкции, объявляется врагом "Прекрасной России Будущего" и приравнивается к когорте "соловьевых-симоньян". Досталось даже правозащитной организации Amnesty International, отказавшейся от решения называть Алексея Навального узником совести – в связи с его былыми расистскими высказываниями. Вой на болотах поднялся такой, что европейские правозащитники схватились за голову: это что же за лидер такой, что его адепты демонстрируют поистине дьявольскую агрессию? "Расчехление деятелей оппозиции", как и было предсказано вашим покорным слугой, идет вовсю. Ведь это же прекрасно, когда лицемерные святоши вдруг начинают проявлять свою истинную сущность, похрюкивая пятачинами и наматывая на рога аргументы ненависти. Это ли – не чудо политического экзорцизма?..

Но мерзкая реальность, накрывающая страну со всей своей беспощадностью, предъявляет новый вызов, в сравнении с которым агрессивная навальнистская рать может оказаться младшей группой детского сада. Из чрева мироновской выхухоли вылезла лысая голова цепень-фюрера Прилепина – вполне себе зрелого террориста, когда-то маршировавшего на под фашистским флажком НБП, а позже – стрелявшего на Донбассе. И этот микс Гиви с Моторылой в замесе с литературщиной, сдобренный политическим сиропом и взболтанный грамотным пиаром – уже скоро может превратиться в ядреную газировку, сносящую башку стремительно АУЕвающему электорату. Идеи террора для "зоновского" большинства куда привлекательнее идеи "прекрасной России будущего". Долой розовые сопли! – даешь суровую реальность перераспределения наворованного! Захар Прилепин – наш вождь! Веди железною рукой к великим свершениям во имя идеи восстановления справедливости! Ведь без нее любая правда – ничто!

Таким образом, в период, когда с царем Путиным все понятно – на сцене явно высвечиваются две схемы дальнейшего движения масс. Первая – якобы "уход опостылевшего самодержца под некие гарантии с частичной и относительно безболезненной ревизией режима", и вторая – радикализация масс под контролем реакционных и откровенно фашистских сил, декларирующих идею тотального передела собственности в России. Как думаете, какой путь выберет "быдло-чернь", жаждущая "отнять и поделить по справедливости", а не строить какую-то там "Россию нового? Очкастые хамоватые хипстеры явно проигрывают активной и привыкшей действовать "по беспределу" "зоновской быдлоте", уже завтра готовой прийти на смену обветшалой питерской подворотне.

Вряд ли Путин всего этого не видит и не понимает. Миф о деградации спецслужб для того и раздут, чтобы вы думали, будто перед вами – слабый противник. Недооценка врага – залог поражения в битве, которая еще не началась, а вы уже проигрываете. Тем не менее, сама империя шатается со все большей амплитудой, и отсутствие даже относительно позитивного сценария в обозримом будущем – признак ее скорого угасания. Особенно хорошо процесс виден в стремительной деградации "либеральной оппозиции", на которую когда-то так надеялась прогрессивная часть российского общества, и которая вдруг заметалась и примкнула к хору присягающих новому "царю" - борцу с казнокрадством.

Крик "король умер – да здравствует король!", скорее всего, приведет либо к новому разочарованию, либо – к очередному шоку. Но хороших сценариев для вас у современной России нет: слишком долго она дремала в зоне политического отчуждения; слишком далеко зашел процесс общественной деградации. "Иных уж нет, а те – далече" - это все, что остается констатировать перед тем, как поднимется занавес очередного акта драматических общественных потрясений. Ведь, даже перерезав горло Калигуле, великая Римская империя не смогла себя спасти…

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