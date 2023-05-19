'Трудно не согласиться с гинекологом': Медведев устроил истерику из-за слов главы Еврокомиссии о переговорах Украины и РФ

В Москве истерикой отреагировали на заявление главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен о переговорах между Украиной и Россией и поддержке мирного плана президента Украины Владимира Зеленского. С желчным заявлением, щедро приправленным оскорблениями, в очередной раз выступил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев, некогда "подменявший" Владимира Путина на посту президента России.

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Медведев в очередной раз выдал тезис об Украине как "нацистском государстве" и заявил, что Москва, мол, будет вести переговоры исключительно с Вашингтоном. Об этом российский чиновник написал в своем Telegram-канале.

Так, реагируя на заявление главы Еврокомиссии, Медведев традиционно скатился к оскорблениям.

"Трудно не согласиться с гинекологом, которая прикидывается руководителем ЕС. Тётка сказала, что переговоры России и Украины на равных должны быть отвергнуты. Конечно, это так.Какие могут быть равные переговоры с нацистским государством, находящимся в стадии полураспада под внешним управлением?" – выдал Медведев, который прикидывается государственным чиновником "сверхдержавы", коей мнит себя Россия.

"Сменщик" Путина размечтался о том, что Россия будет обсуждать судьбу Украины не с Киевом, а с Вашингтоном. Более того, в фантазиях Медведева переговоры с США Россия будет вести также "об условиях послевоенного мироустройства".

"Говорить можно только с хозяевами. Вернее – только с Вашингтоном. Других собеседников просто нет. И только об условиях послевоенного мироустройства. Хотя пока об этом говорить рано. Поэтому никакие переговоры сейчас вообще не нужны", – заявил представитель государства-агрессора, армия которого вот уже почти год не может захватить Бахмут на Донетчине.

Истерику Медведева вызвало заявление Урсулы фон дер Ляйен на саммите G7 в японской Хиросиме о том, какими должны быть будущие переговоры между Россией, ведущей агрессивную войну, и Украиной, защищающейся от агрессии.

"Украина больше всего хочет мира, но, конечно, справедливого мира. Мирные переговоры, которые уравнивают стороны, должны быть отвергнуты", – заявила глава Еврокомиссии, выступив в поддержку мирного плана президента Зеленского.

Напомним, 19 мая в Японии стартовал саммит G7. Он продлится три дня. Уже в первый день саммита мировые лидеры, собравшиеся в японской Хиросиме, призвали РФ вывести войска из Украины.

19 мая главы государств и правительств семи ведущих стран с наиболее развитой экономикой подписали совместное заявление, в котором настаивают на "полном и безоговорочном уходе" России из Украины и подчеркивают, что будут продолжат оказывать финансовую поддержку Киеву в 2024 году.

"Справедливый мир невозможен без полного и безоговорочного вывода российских войск и военной техники. Это должно быть включено в каждый призыв к миру", – сказано в тексте.

Также лидеры стран G7 заверили в поддержке Украины и очертили условия мира, отдельно акцентировав внимание на необходимости привлечения к ответственности государства-агрессора России.