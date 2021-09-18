Еще не так давно могло показаться, что весь этот кошмар остался на страницах учебников истории: сталинские процессы с покаянными речами подсудимых - и, между прочим, отнюдь не только бывших членов политбюро, рассказывавший о своей работе на иностранные разведки, но и "диверсантов" всех мастей, мешавших работе советской промышленности. В то время многие были рады обманываться, а не понимать, каким давлением, какими изощренными пытками добывались эти признания. Считали, что люди не могут себя так оговаривать. Но последние сомнения развеяла десталинизация. Когда о цене этих признаний было сказано уже не в статьях "антисоветчиков" и не в радиопрограммах западных станций, а с трибуны партийных съездов.

Впрочем, чекистов эти партийные разоблачения не отрезвили. И они продолжили уже в послесталинские годы - пусть "менее людоедские", зато не менее подлые - выбивать признания и "раскаяния", вытаскивать диссидентов на телевизионные экраны. Хотя уже тогда никто больше в эти покаянные речи не верил, всем было ясно, какова их цена. И всем было ясно, что "стена гнилая, ткни - и развалится", как, согласно старой советской легенде, сказал самый человечный из палачей тюремному надзирателю. Вот она и развалилась - никакие покаяния не помогли. Но даже этот крах ничему их не научил.

Видео дня

И сегодня, уже в новом тысячелетии, они продолжают ломать ту же гнусную комедию, демонстрируют все эти "признания" с петлей на шее. Казалось, никто уже не превзойдет одуревшего Лукашенко, ради своей тупой мести посадившего в Минске чужой самолет и потом демонстрировавшего миру слезы Романа Протасевича; ну и конечно, Протасович обязательно должен сказать, какой Лукашенко замечательный, как же без этого, без этого никакой самодур не обходится. Казалось бы, Путин и компания могли заметить, с каким презрением относится к этим "признаниям" Протасевича окружающий мир. Что никого больше эти признания не убеждают ни в чем.

Но они, вероятно, иначе просто не умеют. Поэтому, когда убедились, что в их выдумку о "крымских диверсантах", решивших взорвать газопровод аккурат к 30-летию провозглашения независимости Украины (ну конечно, на праздник, они сами именно так и сделали бы), никто не верит, то продемонстрировали по каналу "Крым 24" видео с "признаниями". Признания людей, которых они пытали и мучили. И опять-таки - зачем? В России все уже смирились с тем, что правда - это ложь, и настолько погрязли во лжи, что уже и забыли, как правда выглядит. А за российскими границами полученные под пытками раскаяния и признания вызывают только омерзение и ненависть к людям, использующим методы Средневековья для оправдания собственного ничтожества.

В 1921 году, сто лет назад, в подвалах на Лубянской площади предшественники этих мерзавцев творили со своими оппонентами практически то же самое - пытали, били, издевались, заставляли себя оговаривать. Трагедия России - и любой страны, в которую Кремль запускает свои лапы, - прежде всего в том, что столетие, которое для многих наций Европы стало временем не только болезненных ошибок и преступлений, но и временем стремительного прогресса, в том числе нравственного, для России оказалось веком продолжающейся нравственной деградации.

Диктатор в Кремле, палачи на Лубянке, запуганное и равнодушное общество и попытка все это сидение в выгребной яме оправдать с помощью красивых слов и огорченных вздохов. И непонимание того, что занавес - он уже давно не железный, он стеклянный. И каждый, кто хочет и даже не хочет увидеть, видит именно этот триумф пыточной, а вовсе не "признания" зловещих "диверсантов".

Редакция сайта не несет ответственности за содержание блогов. Мнение редакции может отличаться от авторского.