В 2014 году со мной спорил знакомый московский программист.

- У вас русский язык ущемляют!

- Всю жизнь говорю на русском, ни разу не замечал.

- У тебя детей на каком языке учат?

- В основном на украинском.

- Вот видишь, им потом будет сложнее устроиться на работу!

- Ты UNIX на каком языке учил?

- В основном на английском.

- С каких пор знание второго языка стало недостатком при приеме на работу, а не конкурентным преимуществом?

На том и разошлись. Он в уверенности, что меня и моих детей нужно защищать от украинского языка, а я в раздумьях, почему именно украинский вызывает такую реакцию у россиян.

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По довоенным офлайн опросам 92% одесситов знают украинский и 99% русский. Если взять наугад двух жителей города, то украиноязычный монолингв встретится с трудностями в общении один раз на 8 тысяч, а русскоязычный один раз на 64 тысячи. Не бог весть какие цифры, чтобы говорить об ущемлении.

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Ответ на этот парадокс встретил в статье российского президента на кремлин.ру. Он утверждал, что украинцы с русскими один народ, только испорченный украинским языком, историей и культурой. В этой парадигме все становится на свои места - 92% одесситов испорчены, и только 8% расово чисты.

"Порчу" бессменный российский лидер назвал "нацизмом", а освобождение от "порчи" - "денацификацией". По своей гэбэшной привычке обвиняя жертву в том, что планирует сам. Навязать "испорченным" гражданам Украины один язык, одну веру, одну историю и одного царя, чтобы сделать их русскими.

Первая голова дракона - это нацизм в незамутненном виде. Когда существует образцовая нация, а отличие по языку, религии, непривычной фамилии, форме носа или разрезу глаз считается недостатком. Нацисты стараются ассимилировать "испорченных", а при невозможности изгнать или уничтожить.

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Все бы ничего, если бы в России был только нацизм. За несколько поколений они бы уничтожили идентичность малых народов, дали им русские имена, добавили к фамилиям "-ов" и успокоились. Но у российского дракона есть и вторая голова - империализм, который не дает ему ограничиться одной Россией.

Имперцы испытывают чувство неудовлетворенности, когда границы их культурного и политического контроля не совпадают, либо чувство эйфории, когда они наконец совпали. Бойтесь имперца, который говорит о единой истории и культуре. Дальше он будет огнем и мечом пытаться вас "присоединить".

Две головы - нацизм и имперство - витают над миром и ищут, кого бы еще "освободить" и "очистить от скверны". Клянутся в дружбе, открывают дома русской культуры, строят русские церкви, чтобы потом ударить в спину. Но даже это можно было бы терпеть, если бы у дракона не было третьей головы.

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Ресентимент - это третья голова дракона. Когда все поражения и неудачи объясняются происками врагов. Враги мечтают захватить их природные богатства. Враги хотят поставить их на колени. Даже собственный суверенитет россияне считают не обретением независимости от СССР, а результатом заговора врагов.

Теория "величайшей геополитической катастрофы" позволяет спокойно смотреть на страдания "присоединяемых". Считать это справедливым ответом на проигрыш в холодной войне. Потому что ресентимент разрушает нормы морали. "Мы встали с колен и возвращаем свое!" - воскликнут нацистоимперцы.

Три головы дракона уже встречались в истории. Когда имперская нация впала в ресентимент от поражения в войне, увлеклась расовой чистотой и расширением жизненного пространства. Для отсечения голов понадобилось 50 млн жертв. Цена за то, чтобы вернуть в цивилизацию народ в центре Европы.