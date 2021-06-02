28 мая в Новосибирской области случилась трагедия, которая может стать спусковым крючком российского BLM.

Полицейские пытались остановить автомобиль "Тойота" то ли за превышение скорости, то ли из-за тонированных стёкол. Водитель не остановился. Полиция начала преследование и после непродолжительной погони настигла нарушителя ПДД.

Когда полицейские вели водителя в патрульный автомобиль для проверки личности, вмешался 19-летний юноша. Один из силовиков несколько раз ударил его, а затем, пытаясь заломить руки, выстрелил прямо в голову. Пострадавшего госпитализировали в тяжёлом состоянии в местную больницу, где он скончался 30 мая.

Новость так и канула бы в небытие, если бы не одно "но". Потерпевшим оказался не русский, которых, как говаривал то ли Георгий Жуков, то ли Пётр I, "бабы новых нарожают", а азербайджанец Векил Абдуллаев. На следующий день после трагедии, 29 мая, представители азербайджанской диаспоры приехали к отделению полиции и больнице, требуя справедливого суда для убийцы молодого человека.

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Российские СМИ преподнесли новость о диаспоре "с изюминкой". В частности, написали, что "сотруднику ДПС, который случайно застрелил 19-летнего азербайджанца Векиля Абдуллаева во время задержания в Мошковском районе Новосибирской области, пригрозили убийством". Якобы "в день инцидента отдел полиции и больницу в Мошково окружили около 60 автомобилей", "в них находились вооружённые представители азербайджанской диаспоры, которые требовали выдать им „убийцу“ и спасти раненного парня", "пригрозили расстрелять семью инспектора".

А тем временем друзья убитого рассказали свою версию трагедии. Якобы в пятницу, 28 мая, трое молодых людей — Илькин Исмаилов, Руслан Курбанов и Векил Абдуллаев возвращались из Томска в Новосибирск. Полиция их не останавливала, никакой погони не было, они сами остановились на заправке. Абдуллаев и Исмаилов отошли, а Курбанов остался. Нагрянули полицейские, которые попытались скрутить его и усадить в служебный автомобиль.

"Инспектор стал пинать стекло на нашем автомобиле, мы стали возмущаться. Руслан достал телефон и попытался снять весь этот беспредел. Гаишники стали вырывать у него мобильный и выкидывать. Тогда стал снимать уже я. Инспектор кулаком ударил брата, потом с ноги. Все это сопровождалось матом. Затем он, одной рукой держа Руслана, достал пистолет, перезарядил его. После отпустил Руслана и пошёл к брату моему, начал его скручивать. Заломал Векиля у машины с пистолетом в руках. Я уже понимаю, что это не шутки, все серьёзно. Отвлёкся на секунду, чтобы отключить телефон и вмешаться и слышу выстрел. Я увидел кровь и у меня сначала был шок, но я снова достал телефон и начал снимать", — рассказал брат погибшего Илькин Исмаилов.

По его словам, "после выстрела полицейские не стали вызывать скорую, а стали звонить коллегам и просить помощи", "вели себя агрессивно, а также от них пахло алкоголем". К несчастью для полиции, происходящее было снято на камеру, видео попало в Интернет и мгновенно разлетелось по миру.

Эта трагедия напомнила инцидент годичной давности, когда в штате Миннеаполис погиб афроамериканец Джон Флойд, и его смерть спровоцировала массовые протесты в США. На это обратила внимание главный редактор телеканала Russia Today, МИА "РИА Новости", ИА Sputnik Маргарита Симоньян. "Только своего Шовина (полицейский Дерек Шовин держал колено на шее Джорджа Флойда — прим. авт.) нам не хватало", — заявила она.

1 июня в центре Новосибирска представители азербайджанской диаспоры провели акцию памяти погибшего. "Мы сегодня собрались, чтобы восстановилась справедливость, так как мы видим, что в России в соцсетях абсолютно ложная информация идёт", — рассказал журналистам один из участников мероприятия.

Под давлением полицейского отправили под арест. Сначала возбудили дело по статьям превышение должностных полномочий и причинение тяжкого вреда здоровью, после смерти переквалифицировали на причинение смерти по неосторожности.

И пока диаспора требует справедливого суда для убийцы, роспропаганда — отпустить его и представить к награде.

"Защищать этого сотрудника ДПС сейчас обязан каждый из нас. Даже если бы то, что случилось, применение табельного оружия, было бы не „непроизвольным выстрелом“, а целенаправленным, он был бы на 100% в рамках правого поля. Налицо угроза жизни и здоровью сотрудника полиции, ФЗ „О полиции“ в ст. 19 ч. 2 однозначно говорит, что предупреждать о применении, если есть опасность, он не обязан. Снимите с него все обвинения и наградите за службу. Иного пути нет", — заявила сотрудница телеканала Russia Today Мария Бутина, глава ассоциации "Право на оружие".

В информпространстве России в полный голос обсуждают, что "попытки азербайджанской диаспоры, или даже не диаспоры, а десятка хайпожоров из диаспоры косплеить ситуацию с Джорджем Флойдом в Новосибирске глупы и бесперспективны". Якобы "негритянские протесты в США имеют под собой реальную социальную базу, и более того, морально обоснованы", но "в отличие от США, в России никакой социальной базы у протестов против полицейского беспредела нет", "потому как сам полицейский беспредел (как явление), уже лет 10 как отсутствует".

Пишут, что не разделяют "довольно массового беспокойства, что неудачная полицейская пуля в крайне дурно воспитанного азербайджанского юношу под Новосибирском — это спусковой крючок отечественного BLM, ни больше ни меньше". Якобы "какими бы планами в интернетах диаспора ни вскипала", если "хватит глупости и самонадеянности выйти — огребут прямо в моменте и, уверен, очень жёстко", "с неизбежными последствиями в виде уголовных дел и депортаций с долгим запретом въезда".

Про "полицейский беспредел" особенно смешно получилось на фоне новости от 31 мая, что суд в Татарстане освободил из-под стражи силовика, обвиняемого в изнасиловании 16-летней девушки. 30 мая его "коллега по несчастью" в Екатеринбурге открыл стрельбу по прохожим с балкона квартиры, в результате чего была тяжело ранена 9-летняя девочка. 29 мая патрульный автомобиль сбил двух детей на пешеходном переходе под Брянском…

Заявление о якобы отсутствии социальной базы для российского BLM тоже не выдерживает критики. В России порядка 11 млн мигрантов (примерно 15% от всех трудоспособных россиян), они сосредоточены в крупных городах и больше всех поражены в правах. В отличие от русских, азербайджанцы своих не бросают. С учётом религиозных, классовых и прочих отличий, это заряженное ружьё, которое висит на стене со снятым предохранителем и ждёт, когда кто-то нажмёт на спусковой крючок.

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