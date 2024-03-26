Ответственность за теракт в Красногорске 22 марта взяла на себя организация Исламское государство – Хорасан. Украина осуждает международный терроризм во всех его проявлениях. А вот российские спецслужбы кичатся пытками подозреваемых в теракте: распространяют кадры, где они отрезали задержанному ухо и подключают задержанным электроток к гениталиям. Зверства россиян не отличаются от зверств террористов.

Путинский режим конфликтует с одними террористами и одновременно поддерживает других, в частности, Талибан. Россия показательно пригласила делегацию ХАМАС в Москву вскоре после того, как мир облетели кадры резни мирных молодых людей на фестивале NOVA и в близлежащих кибуцах в Израиле в октябре 2023 года. Несмотря на призыв американских чиновников и европейских политиков не привлекать Украину к этой истории, российский диктатор сделал обратное. Владимир Путин записал новое обращение к российскому народу по поводу теракта в "Крокус Сити Холл". В нём он фактически назвал Украину заказчиком этого преступления и обвинил Запад в давлении на Россию и защите Киева. Он пообещал найти и наказать заказчиков теракта и сообщил, что страны-партнёры Украины также причастны к террористическим атакам.

При этом следует упомянуть, что сразу после террористического нападения в Красногорске Кремль тайно приказал российским пропагандистским государственным СМИ искать следы участия украинцев в нападении на подмосковный Крокус Сити Холл, хотя ответственность за нападение взяла на себя террористическая организация "Исламское государство". Вице-президент США Камала Харрис публично заявила, что Украина не имеет никакого отношения к теракту. С аналогичными заявлениями выступили президент Франции Эммануэль Макрон и многие другие европейские политики. Однако РФ опровергла утверждение Соединенных Штатов и других стран о том, что боевики Исламского государства организовали нападение, обвинив Вашингтон в прикрытии Украины. Путин публично вообще не упоминал исламистскую группировку в контексте с нападающими, которые, по его словам, "пытались бежать в Украину". На это ответил президент Владимир Зеленский: "Путин снова обвиняет Украину. Все у него террористы, кроме него самого, хотя террором уже два десятилетия питается именно он. Именно он – самое большое окно для террора. И когда его не станет, запрос на террор и насилие исчезнет вместе с ним, потому что это его запрос. Ничего больше". При этом президент Э.Макрон заявил, что филиал "Исламского государства" в Афганистане, известный как ИГИЛ-Хорасан или ИГИЛ-К, который взял на себя ответственность за нападение в Москве, также пытался совершить нападения во Франции. А вот по мнению бывшего депутата Госдумы РФ, оппозиционного журналиста Игоря Яковенко теракт, произошедший в "Крокус Сити Холли", был организован афганским центром "Исламского государства" (ИГИЛ) с участием российских спецслужб, что объясняет множество нестыковок. Участники этого действия были дворниками, таксистами и парикмахерами и не могли самостоятельно организовать теракт: поджечь огромное здание таким образом, чтобы оно сгорело за несколько минут, точно всё рассчитать, войти, сориентироваться на местности, убить много людей и уйти за час до того, как приехали спецслужбы. Так называемые террористы были не подготовлены к теракту: они не собирались быть смертниками, но почему-то не одели маски, очевидно, российские спецслужбы, аккуратно проводили их до белорусской границы, где и взяли. Террористы выезжали на том самом "Рено", который был уже всем известен, попался на все камеры, ехали 400 километров все вместе и не разбегались. Поэтому становится понятным, что это теракт, был организован афганским центром ИГИЛ при кураторстве российских спецслужб. Это единственная трактовка, которая может все объяснить. То есть, с одной стороны, ИГИЛ как действительно реальная террористическая организация, а с другой — российские спецслужбы, которые сотрудничают с ней. "Две террористические организации помогли друг другу: РФ как крупнейшая террористическая организация на планете, и ИГИЛ, который на сегодняшний момент является достаточно слабой террористической организацией, которая пытается укрепиться", - подытожил Игорь Яковенко.

Еще стало известно, что взятки и халатность убили в Крокусе куда больше людей, чем террористы. Современные дома такого типа как Крокус, построенные в Европе, не могут так сгореть, как концертный зал в Красногорске. Большое количество людей просто задохнулось угарным газом внутри здания. Ничего подобного не могло произойти в сертифицированном здании, построенном по современным стандартам для таких объектов. Нет ничего удивительного в том, что владельцы Крокуса (семья Алагаровых) так и не сдали формально в эксплуатацию этот концертный зал. Он не считается определённым образом оформленным объектом капитального строительства на кадастровой карте Росрегистра. И наконец, если Путин завёл разговор о связях Украины с ИГИЛ, то один из докладов на тему иностранных наемников ИГИЛ был представлен The Soufan Center и опубликован в октябре 2017. Исходя из материалов доклада, в результате обработки данных удалось установить не менее 19 000 из примерно 40 000 иностранцев, присоединившихся к ИГИЛ из 110 стран. Наибольшее количество иностранцев в ИГИЛ были из РФ. Она заняла первое место: 3417 бойцов, в том числе 400 вернулись домой. На втором месте Саудовская Аравия с 3.244 бойцами, а на третьем – Иордания – 3 тысячи. Примечательно, что наемников из Украины в этих списках вообще нет. Поэтому заявления Москвы об "украинском следе" в теракте в Красногорске безосновательны и заведомо ложны. Обвиняя Украину в терроризме, Россия пытается скрыть собственную террористическую сущность и отвлечь мир от своего ежедневного террора против мирных украинцев.