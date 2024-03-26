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Александр Левченко
Александр Левченко
Историк, дипломат

Блог | Террористы на засвеченной машине проезжают 400 км, пока их не хватает недалеко от белорусской границы

Террористы на засвеченной машине проезжают 400 км, пока их не хватает недалеко от белорусской границы

Ответственность за теракт в Красногорске 22 марта взяла на себя организация Исламское государство – Хорасан. Украина осуждает международный терроризм во всех его проявлениях. А вот российские спецслужбы кичатся пытками подозреваемых в теракте: распространяют кадры, где они отрезали задержанному ухо и подключают задержанным электроток к гениталиям. Зверства россиян не отличаются от зверств террористов.

Путинский режим конфликтует с одними террористами и одновременно поддерживает других, в частности, Талибан. Россия показательно пригласила делегацию ХАМАС в Москву вскоре после того, как мир облетели кадры резни мирных молодых людей на фестивале NOVA и в близлежащих кибуцах в Израиле в октябре 2023 года. Несмотря на призыв американских чиновников и европейских политиков не привлекать Украину к этой истории, российский диктатор сделал обратное. Владимир Путин записал новое обращение к российскому народу по поводу теракта в "Крокус Сити Холл". В нём он фактически назвал Украину заказчиком этого преступления и обвинил Запад в давлении на Россию и защите Киева. Он пообещал найти и наказать заказчиков теракта и сообщил, что страны-партнёры Украины также причастны к террористическим атакам.

При этом следует упомянуть, что сразу после террористического нападения в Красногорске Кремль тайно приказал российским пропагандистским государственным СМИ искать следы участия украинцев в нападении на подмосковный Крокус Сити Холл, хотя ответственность за нападение взяла на себя террористическая организация "Исламское государство". Вице-президент США Камала Харрис публично заявила, что Украина не имеет никакого отношения к теракту. С аналогичными заявлениями выступили президент Франции Эммануэль Макрон и многие другие европейские политики. Однако РФ опровергла утверждение Соединенных Штатов и других стран о том, что боевики Исламского государства организовали нападение, обвинив Вашингтон в прикрытии Украины. Путин публично вообще не упоминал исламистскую группировку в контексте с нападающими, которые, по его словам, "пытались бежать в Украину". На это ответил президент Владимир Зеленский: "Путин снова обвиняет Украину. Все у него террористы, кроме него самого, хотя террором уже два десятилетия питается именно он. Именно он – самое большое окно для террора. И когда его не станет, запрос на террор и насилие исчезнет вместе с ним, потому что это его запрос. Ничего больше". При этом президент Э.Макрон заявил, что филиал "Исламского государства" в Афганистане, известный как ИГИЛ-Хорасан или ИГИЛ-К, который взял на себя ответственность за нападение в Москве, также пытался совершить нападения во Франции. А вот по мнению бывшего депутата Госдумы РФ, оппозиционного журналиста Игоря Яковенко теракт, произошедший в "Крокус Сити Холли", был организован афганским центром "Исламского государства" (ИГИЛ) с участием российских спецслужб, что объясняет множество нестыковок. Участники этого действия были дворниками, таксистами и парикмахерами и не могли самостоятельно организовать теракт: поджечь огромное здание таким образом, чтобы оно сгорело за несколько минут, точно всё рассчитать, войти, сориентироваться на местности, убить много людей и уйти за час до того, как приехали спецслужбы. Так называемые террористы были не подготовлены к теракту: они не собирались быть смертниками, но почему-то не одели маски, очевидно, российские спецслужбы, аккуратно проводили их до белорусской границы, где и взяли. Террористы выезжали на том самом "Рено", который был уже всем известен, попался на все камеры, ехали 400 километров все вместе и не разбегались. Поэтому становится понятным, что это теракт, был организован афганским центром ИГИЛ при кураторстве российских спецслужб. Это единственная трактовка, которая может все объяснить. То есть, с одной стороны, ИГИЛ как действительно реальная террористическая организация, а с другой — российские спецслужбы, которые сотрудничают с ней. "Две террористические организации помогли друг другу: РФ как крупнейшая террористическая организация на планете, и ИГИЛ, который на сегодняшний момент является достаточно слабой террористической организацией, которая пытается укрепиться", - подытожил Игорь Яковенко.

Еще стало известно, что взятки и халатность убили в Крокусе куда больше людей, чем террористы. Современные дома такого типа как Крокус, построенные в Европе, не могут так сгореть, как концертный зал в Красногорске. Большое количество людей просто задохнулось угарным газом внутри здания. Ничего подобного не могло произойти в сертифицированном здании, построенном по современным стандартам для таких объектов. Нет ничего удивительного в том, что владельцы Крокуса (семья Алагаровых) так и не сдали формально в эксплуатацию этот концертный зал. Он не считается определённым образом оформленным объектом капитального строительства на кадастровой карте Росрегистра. И наконец, если Путин завёл разговор о связях Украины с ИГИЛ, то один из докладов на тему иностранных наемников ИГИЛ был представлен The Soufan Center и опубликован в октябре 2017. Исходя из материалов доклада, в результате обработки данных удалось установить не менее 19 000 из примерно 40 000 иностранцев, присоединившихся к ИГИЛ из 110 стран. Наибольшее количество иностранцев в ИГИЛ были из РФ. Она заняла первое место: 3417 бойцов, в том числе 400 вернулись домой. На втором месте Саудовская Аравия с 3.244 бойцами, а на третьем – Иордания – 3 тысячи. Примечательно, что наемников из Украины в этих списках вообще нет. Поэтому заявления Москвы об "украинском следе" в теракте в Красногорске безосновательны и заведомо ложны. Обвиняя Украину в терроризме, Россия пытается скрыть собственную террористическую сущность и отвлечь мир от своего ежедневного террора против мирных украинцев.

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