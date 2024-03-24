Помимо распространенных версий о том, что за терактом могли стоять исламисты из ИГИЛ-Хорасан или что сам теракт является намеренной провокацией Кремля, стоит рассмотреть еще одну. Нападение террористов могло быть срежессированно силами, ранее стоявшими за Пригожиным и сейчас связанными с вагнеровцами из Беларуси.

Несколько дней назад в российских телеграм-каналах появилась информация об инциденте 18 марта в Луганске с задержанием участника т.н. "русской весны" и члена союза добровольцев Донбасса Алексея Сушкова, который являлся помощником на общественных началах депутата Александра Бородая.

"Мы видим начавшуюся перезагрузку баланса элит на новых территориях. Ситуация является сигналом не только для Владислава Суркова, который продолжает поддерживать тесное общение Александром Бородаем, но и для Виктора Медведчука, по сей день демонстрирующего политические амбиции", – цитируют россияне источник.

Задержан Сушков был… ГРУ и отпущен после вмешательства помешанного на православии олигарха Малофеева. Россияне подчеркивают, что это событие является начавшимся процессом передела баланса элит, а задержание проводилось структурой, подчиненной минобороны. Вообще где такое видано, что военная разведка проводит какое-либо задержание?

Эта новость прошла незамеченной, но начавшиеся после выборов внутриэлитные бурления, конфликты башен кремля налицо. И тут всплывает следующее. После нападения, прибывшие на место российские силовики (а именно спецназ росгвардии) оцепили белый микроавтобус, подозревая, что он может быть заминирован. После этого российские пропагандисты начали разгонять информацию, что на микроавтобусе старые украинские номера (половину номеров, где видно флаг, замылили), но по оставшейся половине в кадре удалось четко определить, что номера беларуские. После этого тема микроавтобуса растворилась и все внимание было переброшено на белое Рено с черной крышей, опубликована запись, как террористы выходят из нее. Сперва сообщалось о 6 террористах, потом о четверых и якобы столько сбежало на Рено, но возле самого Крокуса задержано было 11 человек. Почему? Силовики не комментируют. Можно предположить, что нападавших было больше или им было известно о кураторах этого мероприятия, приехавших на беларуском микроавтобусе.

Дополнительной пищи для размышлений о беларуском и вагнеровском следе добавляет ряд следующих аргументов. Террористы были задержаны в Брянской области, приграничной не только с Украиной, но и Беларусью. Как выше упоминалось касательно эпизода в Луганске, в переделе влияния между элитами участвует и минобороны. А кто не так давно был в прямом конфликте с минобороны? Евгений Викторович Пригожин! Самый радикальный и приближенный к Пригожину костяк ЧВК после неудачного мятежа переехал в Беларусь, где уже подготовил десяток подчиненных Лукашенко штурмовых батальонов при МВД. Кроме того, Лукашенко стал первым из зарубежных лидеров, которые высказали сочувствие РФ и именно Лукашенко, на следующий день первым позвонил Путину. Уж не от желания замести следы своего соучастия такая скорость? Или же им было что обсудить об этом теркте и как можно скорее?

Более того, именно у вагнеровцев большое множество контактов с исламистами и опыт работы с ними из-за их службы в Ливии, Сирии, ЦАР, Мали, понимание методик и способов вербовки радикальных исламистов для совершения терактов. Более того, ОАЭ (где Лукашенко хранит свое награбленное добро в банках), снабжает наемниками, деньгами и оружием RSF в Судане и ЛНА в Ливии на стороне которых воюют и сами вагнеровцы и организована была эта деятельность там еще при Пригожине, до полномасштабного вторжения в Украину. Сейчас хоть и мертв сам Пригожин, его миллиарды никуда не делись, как и его сторонники и те, кто его обеспечивал оружием и дал ему саму возможность заниматься ЧВК и всем, что было с ней связано.

Каков мог быть их интерес в этом теракте? Любой из нижеперечисленного: подорвать авторитет влияние ФСБ и минобороны (группировок Шойгу и Патрушева), создать кризис, продемонстрировать неспособность Путина и действующих элит контролировать ситуацию в стране на фоне неудач на фронте. Сделано это под шумок неспособности Кремля обеспечить безопасность своих приграничных территорий и потерь прибыли из-за ударов по НПЗ из-за чего кремлевский режим уже даже рассчитывает на помощь американцев, которые, в его надеждах, окажут на Украину соответствующее давление. Как минимум, ситуация далеко не так проста, как ее хотят выставить российские спецслужбы и пропагандисты с целью спихнуть теракт на Украину.