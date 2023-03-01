Тела ищут месяцами: СМИ посчитали продолжительность жизни российских окупантов, которых бросают на войну против Украины

За год полномасштабной войны России против Украины тысячи российских солдат пропали без вести – скорее всего, почти все они погибли на фронте. В среднем, оккупанты успевали повоевать 60 дней до того, как перестали выходить на связь.

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Об этом сказано в материале издания "Новая газета. Европа". Журналисты отметили, что родственники не имеют возможности похоронить солдат и получить компенсацию от государства, им приходится самим вести поиски, пока Минобороны РФ отмалчивается.

На это уходят месяцы, а некоторые россияне не могут получить малейшую информацию о своих родственниках даже спустя полгода поисков. Многие из них, например, до сих пор надеются найти близких, пропавших еще весной при штурме Мариуполя.

В материале привели как пример жену оккупанта Дмитрия Вытовтова, которая каждый месяц с июня по февраль публиковала один и тот же пост: "Был взят в плен с 10 по 15 марта в Мариуполе. По сегодняшний день нет никакой информации о его здоровье и местонахождении".

За год родственники солдат армий РФ, а также "ДНР" и "ЛНР" сообщили в группах VK о пропаже 1365 военных. Однако это сильно заниженная оценка, поскольку далеко не все родственники сообщают о пропаже в соцсетях. Глава движения "Гражданин. Армия. Право" Сергей Кривенко считает, что таких – не менее 25 тысяч.

При этом, как указало издание, самые серьезные потери несет население "Л/ДНР" где мобилизация началась еще до полномасштабного вторжения.

Как сообщал OBOZREVATEL,в Генеральном Штабе ВСУ провели сравнение потерь России в Украине с потерями в Чечне и Афганистане. Как оказалось, за месяц войны в Украине Россия потеряла больше солдат, чем за 2,5 года войны в Чечне. Также потери армии РФ превысили потери СССР в Афганистане за 10 лет войны.

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