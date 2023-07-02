"Тамань, спишь?" В России возле аэродрома прогремел взрыв, на видео показали глубокую воронку
В Приморско-Ахтарске в Краснодарском крае России прогремел мощный взрыв в районе военного аэродрома. Город известен как основная точка запуска иранских дронов-камикадзе по Украине.
Местные власти уверяют, что жертв и пострадавших нет. Тем временем в сети появились видео последствий взрыва, на которых видна крупная воронка глубиной около 4 метра и диаметром 10 метров (чтобы посмотреть ролик, доскролльте новость до конца).
Взрыв произошел около 16:00 по местному времени (и по Киеву) в 200 м от аэродрома. После этого в небо поднялся черный дым, пишут росСМИ, ссылаясь на очевидцев.
Пропагандисты утверждают, якобы взрыв может быть связан с работой ПВО, которая "сбила ракету".
"По предварительной информации, жилые дома и объекты инфраструктуры не повреждены", – заявил губернатор Краснодарского края РФ Вениамин Кондратьев, уточнив, что "причины произошедшего выясняются".
Руководитель Николаевской областной военной администрации Николай Ким потроллил оккупантов из-за очередной "бавовны".
"Тамань, спишь?" – написал он в своем Telegram-канале.
Как сообщал OBOZREVATEL:
– Накануне в оккупантов в районе Семеновки под Мелитополем произошла новая "бавовна". Взрыв раздался на базе, которую захватчики обустроили на местной ферме.
– 30 июня в захваченном Бердянске прозвучала серия взрывов. Предварительно, там был поражен вражеский склад горючего.
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