'Тамань, спишь?' В России возле аэродрома прогремел взрыв, на видео показали глубокую воронку

В Приморско-Ахтарске в Краснодарском крае России прогремел мощный взрыв в районе военного аэродрома. Город известен как основная точка запуска иранских дронов-камикадзе по Украине.

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Местные власти уверяют, что жертв и пострадавших нет. Тем временем в сети появились видео последствий взрыва, на которых видна крупная воронка глубиной около 4 метра и диаметром 10 метров (чтобы посмотреть ролик, доскролльте новость до конца).

Взрыв произошел около 16:00 по местному времени (и по Киеву) в 200 м от аэродрома. После этого в небо поднялся черный дым, пишут росСМИ, ссылаясь на очевидцев.

Пропагандисты утверждают, якобы взрыв может быть связан с работой ПВО, которая "сбила ракету".

"По предварительной информации, жилые дома и объекты инфраструктуры не повреждены", – заявил губернатор Краснодарского края РФ Вениамин Кондратьев, уточнив, что "причины произошедшего выясняются".

Руководитель Николаевской областной военной администрации Николай Ким потроллил оккупантов из-за очередной "бавовны".

"Тамань, спишь?" – написал он в своем Telegram-канале.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– Накануне в оккупантов в районе Семеновки под Мелитополем произошла новая "бавовна". Взрыв раздался на базе, которую захватчики обустроили на местной ферме.

– 30 июня в захваченном Бердянске прозвучала серия взрывов. Предварительно, там был поражен вражеский склад горючего.