- Если вы не примите наши условия, то мы нападем на Украину!

- Нападайте, как мы можем вам помешать?

- Вот и нападем!

- Вот и нападайте!

- Ну мы серьезно говорим!

- И мы не шутим: нападайте!

- А вы нам ничего не можете сделать!

- Тем более нападайте: чего ж вам бояться, раз мы ничего не сможем сделать?

- А что вы можете сделать?

- А вот вы нападите, тогда и увидите!

- А вы заранее скажите!

- Нет. Не скажем.

- А почему?

- А по качану. Мы еще сами до конца не решили как мы ответим.

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- Вот и мы говорим, что вы будуте только болтать, а не ответите никак! Нам опять все сойдет в рук! Верно?

- Не знаем. Может сойдет, а может и нет...

- Сойдет-сойдет. Мы знаем, что сойдет!

- Ну раз так, то нападайте!

- Нет, вы сначала скажите!

- Нет, вы сначала нападите!

- А мы не будем нападать, пока вы не скажете как вы ответите!

- Ну и не нападайте! Дело ваше! Мы же вас не заставляем!

- Вот еще: "заставляем"! Нас заставить невозможно! Мы великая держава!

- А мы вас и не заставляем!

- В че это вы такие хитрые? Вы что-то готовите против нас?

- А вот вы нападите - тогда, может быть и узнаете!

- Фигушки! Мы тогда не будем нападать!

- Ну и не нападайте!

- Ну и не будем! Не очень-то и надо! Подавитесь своей Украиной!

- Вот и славно. Значит не будете нападать?

- Нет, не будем. Вот если бы вы нам заранее сказали, как вы ответите, тогда бы мы вам точно сказали: нападем или нет!

- Нет, заранее мы вам не скажем.

- Ну тогда мы и не будем нападать. Не дождетесь. Нашли дураков, нападать! Ишь чего захотели! Или мы не великая держава?

- Великая, великая! Как не великая? Самая что ни на есть великая. Великее не бывает!

- Вы над нами издеваетесь?

- Нисколько!

- А то смотрите! Мы ведь и напасть можем!

- Кто б сомневался. Вы - можете. Нет сомнений.

- То то же. А то ишь какие храбрые!

- Нет, нет! Что вы! Какие мы храбрые? Так, ничего особенного. Вот вы - храбрые, это точно!

- Хорошо, что вы это понимаете! А то смотрите! Может все-таки напасть?

- Решайте сами.

- Да уж вас не спросимся... А как вы ответите?

- А вы нападите - тогда и узнаете!

.....

Занавес.