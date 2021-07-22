В кабинете Путина за задёрнутыми шторами собрались трое. Это сам Путин и… давайте назовём их Первый и Второй — главные советчики и исполнители путинской президентской вечности.

— Вы просили о встрече, — сказал Путин.— Что случилось? Я ведь уже пропихнул идею о пребывании вас на ваших постах после 70-ти лет. Что может быть важнее! Зачем тревожить меня? Я пишу новую статью на английском для американской публики, они должны понять, почему мы заберём у них Аляску. Мне нужно одиночество.

— Простите, мессир, -залепетал Первый, — у нас проблема. Байден пригласил Зеленского в Белый дом. Он будет говорить с ним о "Северном потоке" и газовой безопасности.

Видео дня

— Пусть он подумает о своей безопасности, — злобно перебил Первого Второй. — Байден ведь пьёт чай по утрам, а чай-то бывает разный!.. А еще он вчера заявил, что когда беседовал с вами, мессир, то почувствовал себя лидером свободного мира. Так и сказал!

— Не ссорьтесь, мои престарелые девочки, — оборвал их Путин. — Есть прекрасная идея!

— Будем бомбить Украину? — обрадовался Первый.

— Нет, наш ответ будет ассиметричный, — холодно улыбнулся мессир. — Мы подадим на них в суд. Пусть Байден встречает в Белом доме будущего зека. Только нужно решить, в чём их обвинить. Как вам сбитый нами МН 17?

-Так это мы же его сбили! — удивился Второй.

— Именно! Но мы обвиним в этом Украину. Что мы еще такое сделали прекрасное?

-Ну, у нас много чего наделано, — промямлил Первый, озираясь вокруг. — Мы подавляли свободу слова, запрещали СМИ, преследовали журналистов, политиков, рядовых граждан… Простите, мессир, если я что-то не то говорю, то могу выпить "Новичка". Добровольно, так сказать…

— Нет-нет, — оживился Путин. — Мне нравится ход ваших мыслей.

Тут, в свою очередь, оживился Второй.

— А в Крыму нет воды, — затараторил он, -запрещены ваши любимцы Соловьёв, Киселёв, Скабеева. Парочку ваших телеканалов они грохнули…

— Запишите это, хорошие идеи! — кивнул Путин.

— А еще они забрали Крым! — выкрикнул Второй.

— Крым наш, — жестко отрезал Путин, — следите за языком. Кстати, чаю хотите?

— Нет, мессир, я всё понял, — позеленел Первый.

— Так вот, — резюмировал Путин. — Напишите там у себя всё, что мы сделали, но обвините в этом Украину. И шлите всё в ЕСПЧ.

— Простите, мессир, — заёрзал в стуле Второй, — вы считаете, что судьи ЕСПЧ лохи? Они же не граждане России, которые всё время голосуют за вас… ой, простите, вырвалось. А где ваш чай?

— Чай выпьете после составления обращения, — сказал Путин. — Они не лохи, просто они рассмотрят наше письмо лет через пять, а мы будет говорить, что уверены в выишрыше. Дайте указание Скабеевой…, ну, всем этим вашим мартышкам. И еще. Припишите, для юмора, что мы надеемся на неполитизированное и непредвзятое решение. Пусть думают, что мы имели в виду. Идите!

— Вы гений, Владимир Владимирович! Вы и есть Россия! — задушевно пропел Первый.

— А Россия— это вы! — подпел Второй.

— Ладно вам, — как-то по отечески улыбнулся Путин. — Валите!

Визитеры уже почти скрылись в дверях, когда Первый внезапно просунул голову в кабинет:

— Мессир, а может обвинить Украину за то что у них в тюрьме сидит Навальный?

— Навальный сидит в нашей тюрьме, — -хмуро заметил Путин. — Не все мечты сбываются.

Редакция сайта не несет ответственности за содержание блогов. Мнение редакции может отличаться от авторского.