Тайна перевала Дятлова: погибшие туристы могли иметь при себе оружие

Девять туристов группы Игоря Дятлова, которые погибли на Северном Урале в 1959 году, могли иметь при себе оружие. Ранее в рамках уголовного дела о гибели группы о нем не упоминалось.

Такие данные раскрыл начальник поисков Евгений Масленников в своих дневниковых записях, передает "Комсомольская правда". Как следует из записей, обнаруженных ранее поисковиком Владиславом Карелиным в его архиве, 26 января того года, незадолго до гибели группы, с ее руководителем беседовал некий "Слесарев с 70-го участка".

Слесарев отмечал, что в ходе разговора с Дятловым в Вижае заметил у того ружье. При этом в материалах уголовного дела нет информации ни о ружье, ни о самой встрече Дятлова с Слесаревым.

"Либо оно пропало к моменту поисков, либо Слесарев перепутал Дятлова с кем-то еще", – отмечает издание.

Также газета обратила внимание на данные о погоде в день смерти участников группы Дятлова, которые приводил Масленников в своем дневнике. Согласно им, днем 1 февраля 1959-го в районе гибели дятловцев температура воздуха составляла примерно минус 8-10 градусов. К девяти часам вечера похолодало до минус 13, однако уже к 23:00 температура резко подскочила до минус 5 градусов, а затем всего за час снова опустилась до минус 15.

При этом, как пишет издание, в материалах следователей подобных метеорологических данных зафиксировано не было. Странным кажется и то, что информация Масленникова расходится с данными современных специалистов, которые в рамках прокурорской проверки 2019 года заявляли, что в районе гибели группы было гораздо холоднее – до минус 30 градусов.

Отметим, по результатам официального расследования Генпрокуратуры РФ, происшествие было признано несчастным случаем, вызванным стихийной силой. Из-за отсутствия точных сведений об обстоятельствах гибели группы журналистами и исследователями-энтузиастами было создано множество альтернативных версий причин происшествия.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, российский поисковик Вадим Брусницын заявил, что группа Дятлова, вероятно, на момент гибели могла быть в помутненном сознании, поскольку порезанной была не только палатка, в которой они собирались ночевать, но и лыжная палка