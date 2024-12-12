'Страны Россия не существует': ГУР креативно 'поздравило' россиян с днем конституции РФ. Фото

12 декабря украинские киберспециалисты из Главного управления разведки решили сделать особый "подарок" россиянам ко их дню конституции. В результате успешной операции ГУР установил контроль над несколькими важными веб-серверами российских государственных порталов.

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В знак приветствия украинские хакеры вывесили баннеры с ярким текстом "Страны Россия не существует". Об этом OBOZ.UA сообщили собственные источники.

В сделке приняли участие украинские киберспециалисты, вывесившие на сайте Государственной думы РФ баннер со словами "Страны Россия не существует". Кроме того, сайт Конституционного суда РФ, а также официальной веб-страницы Нижненовгородского областного суда были полностью заблокированы и начали выдавать ошибки при попытках доступа.

Дополнительно была проведена масштабная DDoS-атака, которая парализовала работу этих веб-ресурсов и вывела серверы из строя.

Информацию об операции ГУР подтвердили российские пропагандистские медиа, опубликовавшие заявление от "Правительства РФ" о том, что группа хакеров вывела из строя веб-сервера и скомпрометировала важные базы данных.

Напомним, киберспециалисты из Главного управления разведки Минобороны Украины парализовали работу одного из крупнейших банков страны-агрессора РФ – "Газпромбанка". Была осуществлена DDoS-атака, из-за которой его клиенты потеряли доступ к онлайн-банкингу и мобильному кабинету.

Как сообщал OBOZ.UA, в ноябре киберспециалисты ГУР провели масштабную хакерскую атаку сразу на четыре российских банка, осуществляющих незаконную деятельность во временно оккупированном Крыму. В результате DDoS-атаки, которая длилась 24 часа, была парализована работа систем дистанционного обслуживания "Генбанка", РНКБ, "Банка Центр-Инвест" и "КредитУралБанка".

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