Блог | Олена Степова: Страна-чикатилия, или Как детская жестокость на россии выходит из-под контроля

Продолжим исследовать изменения, происходящие на россии. Это важно по вопросам безопасности и понимания, когда закончится война и как нам дальше жить с таким соседом. Конечно же, ситуация в будущем может измениться в любой момент и имеет несколько вариаций, что будет с россией после поражения, но я хочу, чтобы читатели не тешили себя иллюзиями скорой победы, потому что на россии, даже капитулированной, останутся миллионы ее граждан, воспитанные на культе войны.

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Скільки треба поколінь, щоб громадяни росії, руськіє чи росіяни вийшли на рівень середньостатистичної цивілізованої людини в освіті, культурі та розумінні загально людських моральних чеснот?

Де хто вважає, що після капітуляції та падіння режиму путіна має змінитися 3 покоління, я вважаю, що це замало, бо ці покоління будуть зростати на плодовитому ґрунті родинного імпринтингу, де мати-батько-бабуся-дідусь імперці, що мріють відродити велич росії, срср, гулаг, розстріляти, що будуть тримати у собі ненависть до переможців й мрію реваншу. Це вже доведено ОРДЛО та спадщиною срср. Бо навіть сучасні діти, які мають у родині поціновувачів совка, ростуть закомплексовані, не відчувають зв’язку з Україною та несприйняттям цивілізованого світу.

Для формування людини важливо усе: освіта, родина, моральні якості вчителя та батьків, здорове та органічне суспільство. Якщо ці складові хворі та спотворені, ми отримаємо гомо-советікуса чи росіянина звичайного, оце заздрісне й кровожерливе, що ми спостерігаємо зараз.

Як ви зрозуміли, сьогодні розмова не про занепад економіки росії чи санкції, а про щось більше. Про вплив війни на дітей. Так, це дуже важливо, бо саме зараз на росії народжуються та зростають діти, що через 10-20 років зможуть стати новими чмобіками росії.

Як кажуть соціологи, поколінням треба вважати тих, хто народився й прожив 25 років. На жаль, війна вносить свої корективи, тому от зараз я на прикладі дітей ОРДЛО можу сказати, що для формування невиліковної, агресивної, девіантні мілітарі-істоти треба значно менше часу.

Діти, що народилися в ОРДЛО й мали виховання у мілітарі системі "республіки", мали повне обґрунтування девіантної мілітарі-поведінки у родинах, ніколи не стануть ні українцями, ні цивілізованим народонаселенням. Притомними в ОРДЛО залишилися ті діти, що пам’ятали Україну, життя у мирні часи, що мали змогу порівняти, але виключно з сімей, що мали освіту, не приймали участь у проросійській вакханалії й то, не усі, а невеличкий відсоток.

Це 9 років війни та окупації. Це мілітарі – пропаганда з дитячого садка. Це життя в умовах закритої території, де з мандрівок лише росія, абхазія та осетія. За 9 років війни в ОРДЛО сформували стале покоління тих, хто ніколи не прийме Україну, а звільнення територій буде вважати окупацією.

А тепер задайте собі питання, що виховується й зростає на росії в умовах 30-річної пропаганди, знецінення моральних та загальнолюдських чеснот, у світі де мир це війна, а вбивство це героїзм? На росії вже чітко відслідковується психологічні зміни у дітей та підлітків, які під впливом мілітарі-пропаганди, любові до сталінізму, тюремної романтики, "вагнера", війни стають неконтрольованими навіть для батьків.

Я багато пишу на цю тему, бо вважаю її дуже важливою з огляду на формування майбутнього та пошуків питання, що буде після війни. Діти росії, що не вміють читати, писати, але вміють вбивати. Діти росії, які вміють читати, писати, навіть відмінники з культурною програмою щовихідних вміють та прагнуть вбивати.

Діти росії, що вміють ділити людей на сорти, класи, за ознакою віри, кольору шкіри, статків, зовнішністю. Підліткова злочинність та агресія виходять із-під контролю. Про це стурбовано говорять притомні психологи росії.

Зараз, коли з кожного телевізора росії несеться победобєсіє й описуються "героїчні" вчинки "вагнерів", у школах висять дошки пошани "вчився, відсидів, пішов у "вагнер", загинув героєм росії" , а вчителі читають на уроках лекції про важливість знищення українців, помсту німцям, викарбовують у дітях ненависть до поляків та французів, американців й це, звісно ж, під "слава путіну, пригожину й його приватної армії "вагнер", на росії серед підлітків вже не тільки культ насилля, крові, агресії, а й культ війни, тюрми та "вагнера".

Відсидіти у тюрмі — це більше не лякає підлітків росії, це як нагорода, як життєва висота. Але, це почалося не вчора. 30 років на росії формували культ тюрми, шансону, тюремної романтики, аж поки не перейшли до формування мілітарі-культа, який вже насправді карго-культ "вагнер", тобто культ вбивці, що відсидів та пішов вбивати, за що визнаний героєм.

Як ви вважаєте, чи скоро на росії закінчаться "вагнери" та чмобіки, якщо так вважає ну, хоч би понад 50% російських дітей?

Але є ще один нюанс, який похідний з мілібарі-карго-культа — це незгасиме бажання вбивати будь-кого, то якщо росіяни будуть заперті в своєму гетто в умовах посилення кордонів військами НАТО, маленькі росіянчики підуть вбивати на вулиці, знищуючи сусідів, батьків, родичів, однокласників, вчителів.

МВС російської федерації щороку звітує про зниження підліткової злочинності, насправді, це брехня, агресія та підліткова злочинність прогресує й отримує зовсім інший тренд. Якщо раніше підлітки-злочинці були віком від 16 років та переважно це були діти з російської глибинки, з неповних та бідних сімей, то зараз більшість злочинців, це діти з 12 років, серед них все більше зникає гендерна грань, тобто дівчат-злочинців стає все більше, як й підлітків-злочинців з благополучних сімей.

Дитяча жорстокість на росії виходить з-під контролю, бо усе суспільство займається тим, що формуєта підгодовує цю агресію. У Тульській області порушено кримінальну справу після смерті місцевої мешканки, з якою, за версією слідства, розправився її власний син. Трагедія сталася 2 січня 2023 року у місті Донське. Хлопець забив мати після зауваження, що він багато часу проводить в онлайн іграх.

В Уфі 18-річний студент убив матір-пенсіонерку за те, що вона сховала його блокнот із паролями від акаунтів у соцмережах. Хлопець влаштував матері скандал після прибирання, коли не знайшов блокноту, який та сховала. Він схопив кухонний ніж і завдав жінці кілька ударів.

53-річна мешканка села Трудове з окупованого Криму Анжеліка Яхньова двічі зверталася до російських поліцейських зі скаргами, що син її б’є, але її звернення було проігноровано. Її тіло було виявлено 12 грудня. 34-річний Дмитро Аттаров зізнався у вбивстві матері та оформив явку з повинною.

У російському місті Хімки п’ятикласниця з ліцею порізала ножем однокласницю через предмет у комп’ютерній грі Genshin Impact. Саме через втрату "крутків" в Genshin Impact 11-річна Мелвіра, яку батьки назвали на честь персонажа із World of Warcraft, взяла кухонний ніж і прийшла до школи вбити подружку Соню, яка залізла в ігрову "заначку" Мелвіри і витратила всі "крутки", які дівчинка копила. Постраждала під час нападу отримала близько 100 колото-різаних ран.

У місті Челябінськ у школі № 5, відбулося розбірки між невідомими у балаклавах з молотками та "травматами". Розбірки по-вагнерівськи в балаклавах та з молотками вчинили 9-класники Микита та Фірус через образи за національною ознакою, які не пробачив Фірус Микиті. Обидва хлопчики покликали на допомогу своїх друзів, а ті, своєю чергою, принесли з собою зброю. Відомо про 2 постраждалих — Фіруса та Зінатулоха, одного з них ударили молотком по голові, а другого побили.

У соцмережах росіянці питають, а що сталося з нашими дітьми, що вони стають дедалі агресивнішими? Дивне питання з огляду на те, що росія тероризує увесь світ й телебачення стало апологетом формування цілого мілітірі–карго-культа вбивць.

2021 року в Росії засудили 14 855 неповнолітніх. У 2007 року засудили 84 124 неповнолітніх. Ні, це не зниження злочинності, це відбулося зменшення віку з якого настає покарання та зменшення фіксації злочинів, що здійснюються неповнолітніми, щоб уникнути зростання поганої статистики.

На росії є федеральні округи де підліткова злочинність з 2012 року по теперішній час зросла у 15-25 разів. Найчастіше дітей судять за злочини проти власності. Майже в половині випадків у 2021 році йшлося про крадіжки. На другому місці – викрадення авто: 11,7% засуджених. На третьому – пограбування на вулицях чи квартир: 10,3%. Але це вже банальні злочини маленьких росіян. Як-то кажуть, минуле кримінального світу. Сучасні підлітки скоюють 30,4% всіх злочинів, пов’язаних із виготовленням чи розповсюдженням дитячої порнографії, 21,7% викрадень людей та 14,2% здирств методом шантажу. Як вам таке?

З 2017 року намітився тренд на групові злочини, діти все частіше утворюють кримінальні угруповування.

Зміни відбулися й по регіонах. Так, якщо у 2012 році найбільше злочинів, які скоїли підлітки було зареєстровано у Карелії: тут на 1000 жителів 14—17 років припадає 16,34 злочини. Потім йшли — Магаданська область: 14,36 злочину та Новгородська область: 13,09, то зараз піки кримінальних злочинів серед підлітків зафіксовано у Москві, Петербурзі та окупованому росіянами Севастополі, а також у регіонах Центральної росії: Московській, Рязанській та Орловській областях.

Зростає кількість злочинів, що спрямовані проти життя та здоров’я — це фізичне насильство щодо однокласників, побиття інших дітей тощо.

Наразі серед підлітків з’явився ще один тренд — "злочини проти порядку управління". Підлітки у стані алкогольного чи наркотичного сп’яніння влаштовують показові бійки з поліцейськими. Це вважають "крутим" оскільки серед росіян поширена тюремна культура АУЄ. Тобто культ тюрми.

АУЄ — арештантське вуркаганське єднання. Спочатку ця ідеологія поширилася лише всередині колоній для неповнолітніх. Наприкінці 2000-х років вона стала поширюватися і в школах, інтернатах, дитячих будинках та спецучилищах. У червні 2016 року рада з прав людини росії повідомила про те, що цей бандитський рух узяв під свій контроль навчальні заклади у 18 регіонах росії, в тому числі в Бурятії, Московській, Челябінській, Ульяновській та Тверській областях, а також у Забайкальському і Ставропольському краях. Ця бандитська ідеологія пропагує злодійські поняття російського кримінального середовища і тюремні поняття. У грудні 2016 року повідомлялося про діяльність бандитів-прихильників АУЄ в Усольскому гвардійському кадетському училищі в Іркутській області. Є вже відділення цього руху "шпана", "школота". Ось те, до чого прагнуть діти росії.

Усе це руйнує радянський стереотип, що закон порушують безпритульні та малоосвічені діти. 64,4% неповнолітніх злочинців росії десь навчаються, 3,4% працюють, 12,8% навчаються у елітних учбових закладах, а 11,2% у військових кадетських навчальних закладах. Більшість неповнолітніх порушників закону – не сироти: 46% підлітків виховувалися у повній родині, з мамою та татом, 45% – росли у неповній родині, з одним із батьків. Лише 9% злочинців до 18 років – ті, хто ріс у дитячому будинку чи інтернаті.

До хімкінського ліцею (місто Хімки, росія) 13 річний Дмитро прийшов минулого року, одразу став лідером, зібрав натовп та після уроків почав відловлювати дітей, щоб бити та вимагати гроші. Коли батьки дітей, які зазнали агресії з боку "зграї-школоти", звернулися до директорки, отримали "не нравится, забирайте детей в другие школы", бо директорам заборонено показувати статистику злочинності та агресії, це вдарить по їх карману та репутації учбового закладу.

"Потім Діма разом із групою хлопців напав на літню жінку листоноші, — розповіла ЗМІ мати одного з постраждалих однокласників. — Вони відібрали у неї та розірвали сумку. Комісія у справах неповнолітніх хлопчика на облік не поставила: нападників було багато і те, що саме Діма рвав сумку, довести не вдалося. Потім Діму було затримано поліцією п’яним. З ним було проведено "виховну бесіду про неприпустимість вживання алкогольних напоїв". Хлопчик дуже рідко ходив на заняття, а коли приходив, заважав учителям вести уроки, провокував інших учнів на прогули. Ще одна мама однієї з однокласниць Діми знайшла у дочки в телефоні голосові повідомлення від нього, де хлопчик докладно пояснював дівчинці в найнецензурніших висловлюваннях, як він її мучитиме і гвалтуватиме. Про це вона розповіла про це заступнику директора школи з виховної роботи. Та пообіцяла: "Ми розберемося". Як згодом буде написано у слідчих документах, "з хлопчиком та його батьками провели бесіду у відділенні поліції". У школі "заступник директора з виховної роботи у присутності класного керівника також провела з хлопчиком бесіду про взаємини з дівчатами у класі, про поважне ставлення до них".

За кілька місяців батьки однокласників Діми дізналися, що він поширив у школі порнографічні фотографії. Батьки написали заяву на ім’я директора. Про це повідомили інспектор у справах неповнолітніх. "Знову він! Ми вже втомилися від нього! — так, за словами батьків, відреагували на ПДН. У школі з хлопчиком знову "було проведено розмову профілактичної спрямованості про неприпустимість скоєння протиправних вчинків". Мамі хлопчика рекомендували разом із дитиною відвідати лікаря-психіатра. Незабаром з’ясувалося, що ці фотографії є доказом кримінального злочину, який скоїв Діма. Сексуальне насильство над хлопчиком молодше за нього на два роки. Свій злочин Діма також зняв на відео та показував однокласникам".

У росії, згідно із законом, діти до 14 років не підлягають кримінальному та адміністративному покаранню. Крайній захід — поміщення дитини до спецшколи закритого типу, але це лише додає їм "родзинки", такі діти стають лідерами, бо ж "відсиділи", бо "як вагнер".

Проблема пост-радянських країн, особливо нерозвинутої росії, в тому, що освітні організації намагаються замовчати агресивну поведінку підлітків, не інформують в установленому порядку правоохоронні органи, про те, що діти не ходять до школи, неповнолітні вагітні, у школі відбуваються крадіжки та конфлікти між учнями.

В одній із шкіл Нижнього Новгорода один учень бив свого однокласника протягом кількох років — конфронтація почалася з першого класу, але коли мама постраждалого хлопчика вимагала у завуча та класної керівниці щось зробити, вони погрожували їй, матері постраждалого хлопця , що звернуться до опіки та доведуть, як свідки, що жінка сама побиває сина. Їй довелося перевести дитину до іншої школи.

Яке майбутнє чекає на росіян, які самі, своїми руками зростили покоління "вагнерів", здогадатися не складно. Наше завдання, зробити так, щоб увесь цей карго-культ тихо сидів та знищував сам себе, замкнений в державних кордонах своєї країни-чикатілії.