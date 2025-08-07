Столб дыма виден издалека: в Краснодарском крае дроны атаковали НПЗ, вспыхнул мощный пожар. Видео

В России в ночь на 7 августа дроны атаковали ряд объектов, которые работают на военно-промышленный комплекс. В частности, под ударом в очередной раз оказался нефтеперерабатывающий завод возле поселка Афипский Краснодарского края.

Там после серии взрывов вспыхнул мощный пожар. О "бавовне" заявили местные жители, которые сняли ряд кадров.

Пожар на Афипском НПЗ

Очевидцы утверждали, что сперва слышали взрывы в районе поселка, а затем был удар по территории НПЗ.

На опубликованных ими кадрах видно, как над заводом поднялся черный дым и бушуют языки пламени.

Местные власти пока событие не прокомментировали.

Что известно об атакованном объекте

Завод под Афипском в Краснодарском крае – один из ключевых НПЗ России, имеющий мощность 6,25 млн тонн нефти в год.

Он играет стратегическую роль в обеспечении топливом военной техники ВС РФ, особенно на южных направлениях фронта.

Расположение в Краснодарском крае делает завод важным логистическим центром для поставки дизельного топлива и авиационного керосина, которые используются оккупантами.

Так, Афипский НПЗ является не только промышленным объектом, но и важным элементом военной инфраструктуры РФ. Именно поэтому дроны уже неоднократно атаковали завод, работающий на российскую военную машину.

Что предшествовало

В среду, 6 августа, глава Службы безопасности Украины Василий Малюк доложил президенту Владимиру Зеленскому о военных операциях ведомства. В частности тех, которые касаются дальнобойных ударов по объектам на территории страны-агрессора РФ. Президент поблагодарил СБУ за меткость и пообещал, что враг еще почувствует последствия наших действий.

В ночь на 7 августа беспилотники наведались к нескольким железнодорожным узлам в Волгоградской области РФ: станциям Суровикино и Максима Горького. На первой в результате атаки вспыхнул пожар. А кроме НПЗ, в Краснодарском крае дроны также атаковали воинскую часть в Славянске-на-Кубани.

Как сообщал OBOZ.UA, в России цены на бензин АИ-95 обновили рекорд – более 77 тыс. рублей за тонну, несмотря на полный запрет экспорта и официальную "заботу о рынке". Ключевыми причинами стали атаки украинских дронов по НПЗ, санкционное давление и всплеск спроса внутри страны-агрессора.

