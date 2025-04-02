Пророчества известных мистиков Нострадамуса и Ванги снова оказались в центре внимания. Они предполагали большую войну в Европе в 2025 году, а также смерть российского диктатора Владимира Путина.

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На это обратил внимание британский таблоид Daily Mail. Мишель Нострадамус (1503–1566) и болгарская провидица Ванга (1911–1996) жили в разные эпохи, но их предсказания указывают на похожие события.

В частности важным предвидением Ванги стала судьба российского диктатора Владимира Путина. Она считала, что его ждет не естественная смерть, а убийство. Провидица утверждала, что это сделает кто-нибудь из его ближайшего окружения.

В то же время французский астролог писал о "жестоких войнах на землях Европы" в 2025 году, а также о "давней чуме, которая будет хуже врагов". Ванга же говорила о большом и кровавом конфликте, что "опустошит" континент.

По ее словам, этот период станет переломным, и мир больше не будет таким, как раньше. Она также предполагала, что российская агрессия против Украины продлится около двух лет и завершится, когда "на трон взойдет восьмой". Однако, что означает этот загадочный "восьмой", остается неизвестным.

Напомним, Зеленский заявил, что российский диктатор Владимир Путин хочет оставаться у власти до конца своей жизни. Поэтому больше он боится трех вещей: потерять контроль над обществом, потерять свою силу и остаться в изоляции на политической арене мира. Чтобы его страхи реализовались как можно быстрее, могут повлиять западные партнеры Украины. В конце концов, Путин и сам потеряет свою силу по объективным причинам, ведь он скоро умрет.

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